[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧08月13日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 樺晟 富邦美債1-3 勝昱 新昕纖 訊聯 易威 晟楠 元大美債7-10 興采 韋僑 美時 天良 寬魚國際 富邦中國政策債 精確 久陽 進階 南璋 元大美債1-3 精材 東林 強生 勝昱 元大中國債3-5 緯軟 欣厚-KY 寶島科 萬國通 群益15年IG科技債 協益 友銓 其祥-KY 飛寶企業 群益10年IG金融債 上揚 倉和 中華食 精確 國泰投資級公司債 沛亨 三圓 世坤 宏易 國泰5Y+新興債 九暘 雙喜 萬國通 唐鋒 富邦全球高收債 凱碩 力泰 飛寶企業 聯光通 國泰中國政金債5+ 品安 理銘 聚紡 通訊-KY 富邦中政債0-1 富驛-KY 亞都 世德 榮群 FH中國政策債 泰偉 老爺知 健信 天宇 凱基中國債3-10 大田 東凌-KY 至興 新零售 凱基新興債10+ 邁達康 大詠城 恩得利 凱基科技債10+ 綠河-KY 萬在 李洲 元大AAA至A公司債 欣泰 健椿 凱柏實業 群益AAA-AA公司債 科際精密 元炬 群益15年IG公用債 永純 及成 群益15年EM主權債 康聯訊 和進 FH能源債 台聯電 耀勝 FH製藥債 富宇 倚強 FH新興企業債 威潤 錦明 國泰A級公司債 天宇 鑫創 FH20年美債 唐榮 廣寰科 FH中國信用債 晉椿 點晶 中信高評級公司債 強新 斐成 中信優先金融債 松和 泰谷 凱基AAA至A公司債 新零售 典範 凱基金融債20+ 凌網 益通 凱基美債25+ 恩得利 振維 國泰A級金融債 李洲 鴻翊 國泰A級科技債 及成 迎輝 國泰A級公用債 耀勝 研勤 富邦中國投等債 倚強 欣厚-KY 富邦金融投等債 至寶電 兆遠 元大10年IG電能債 鑫創 太欣 FH公司債A3 宇環 系統電 FH次順位IG金融債 廣寰科 天剛 FH美元信用債1-5Y 雙鴻 世紀 群益A級公司債 幸康 華容 群益AAA-A醫療債 泰谷 建榮 中信美國公債20年 熱映 立衛 中信中國債7-10 森寶 天揚 B新光美債1-3 先益 鈺創 B新光美債20+ 泓格 佳總 第一金美債20+ 東林 合正 第一金金融債 10+ 盈正 金利 第一金科技債 10+ 晟楠 寶聯通 永豐10年A公司債 艾恩特 凱鈺 永豐15年金融債 精聯 德宏 永豐7-10年中國債 德微 合邦 凱基醫療保健債 欣厚-KY 萬旭 凱基AAA-AA公司債 世紀 久正 台新美元銀行債 友銓 上揚 台新中國政策債 立衛 全譜 新光15年IG金融債 合正 易通展 富邦新興投等債 凱鈺 茂迪 富邦歐洲銀行債 通泰 安鈦克 中信新興亞洲債 合邦 元隆 中信EM主權債0-5 亞元 沛亨 合世 萬旭 九暘 易威 順發 凱碩 晟德 全譜 全達 天良 元隆 奧斯特 曜亞 沛亨 保銳 南璋 廣錠 越峰 勝昱 神盾 商丞 萬國通 長科 英格爾 飛寶企業 奧斯特 士開 精確 宏捷科 昇益 宏易 常珵 志嘉 協易機 三圓 富裔 唐鋒 三豐 燦星旅 泓瀚 力泰 富驛-KY 聯光通 理銘 劍湖山 通訊-KY 富裔 德記 榮群 安心 泰偉 天宇 燦星旅 華義 新零售 富驛-KY 昇華 尼克森 亞都 得利影 恩得利 老爺知 鼎創達 李洲 滿心 愛地雅 凱柏實業 東凌-KY 邦泰 元炬 紅馬-KY 及成 德記 波若威 弘帆 和進 關中 耀勝 邁達康 倚強 大展證 錦明 誠品生活 鑫創 華義 欣銓 得利影 廣寰科 隆中 點晶 時報 斐成 旭然 泰谷 鼎創達 典範 益張 益通 捷必勝-KY 振維 旭源 鴻翊 紅木-KY 迎輝 綠河-KY 東林 花王 研勤 欣雄 德微 欣泰 欣厚-KY 友輝 兆遠 太欣 系統電 天剛 世紀 華容 建榮 立衛 天揚 鈺創 佳總 合正 金利 寶聯通 凱鈺 德宏 彩富 合邦 萬旭 久正 上揚 全譜 易通展 茂迪 台燿 安鈦克 元隆 沛亨 九暘 晶采 凱碩 全達 奧斯特 保銳 越峰 商丞 英格爾 聯上 士開 昇益 志嘉 富裔 燦星旅 富驛-KY 劍湖山 德記 泰偉 華義 昇華 得利影 鼎創達 愛地雅 邦泰