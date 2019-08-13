勤誠Q2每股賺1.63元 上半年純益年增逾1倍 EPS 3.19元

伺服器機殼廠勤誠 (8210-TW) 今 (13) 日公告第 2 季財報，稅後純益 1.95 億元，季增 4.84%，年增 47.88%，每股純益 1.63 元。上半年稅後純益 3.82 億元，年增 1.05 倍，每股純益 3.19 元。

勤誠第 2 季合併營收 15.03 億元，季減 3.65%，年增 0.3%，毛利率 29.99%，季減 0.48 個百分點，年增 6.97 個百分點，營益率 15.07%，季減 1.61 個百分點，年增 8.51 個百分點；稅後純益 1.95 億元，季增 4.84%，年增 47.88%，每股純益 1.63 元。

勤誠上半年合併營收 30.63 億元，年增 6.08%，毛利率 30.24%，年增 7.15 個百分點，營益率 15.89%，年增 7.02 個百分點；稅後純益 3.82 億元，年增 1.05 倍，每股純益 3.19 元。

勤誠表示，第 2 季受惠產品組合及出貨地區比重調整，加上精實管理效益持續發揮，帶動營收與獲利再創歷年同期新高。以出貨形式區分，第 2 季透過系統整合商 (SI) 出貨營收占比達 6 成；ODM／EMS 出貨 33％；出貨給通路商比重為 7％。以出貨區域分，中國 37％，美國 39％，歐洲 8%，其他 16%。

面對全球政經局勢動盪，勤誠表示，隨著 5G 時代來臨，雲端數據中心及 AIoT 等相關應用市場，仍將持續推動伺服器需求成長，除供應鏈調整外，也將投資 5 億元，擴大在台研發中心規模，結合研發與製造優勢，提供客戶高度彈性與客製化服務。

