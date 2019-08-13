〈中磊法說〉Q2毛利率持穩高檔 純益年增3成 上半年EPS 1.6元

網通大廠中磊 (5388-TW) 今 (13) 日召開法說會並公告第 2 季財報，受惠原料零組件價格好轉、產品組合轉佳，毛利率持穩 17% 的水準，推升稅後純益 1.8 億元，季減 14.8%、年增 30.9%，每股 0.73 元；上半年稅後純益 3.91 億元，年減 21.1%，每股純益 1.6 元。

中磊第 2 季 66.99 億元，季增 3.4%、年增 8.2%；毛利率 17.58%，季增 0.32 個百分點、年增 4.57 個百分點；營益率 3.35%，季增 0.16 個百分點、年增 1.94 個百分點，稅後純益 1.8 億元，季減 14.8%、年增 30.9%，每股 0.73 元。

中磊上半年營收 131.79 億元，年減 13.7%、毛利率 17.74%，年減 4.75 個百分點、營益率 3.27 個百分點，年增 1.22 個百分點、稅後純益 3.91 億元，年減 21.1%，每股純益 1.6 元。

中磊表示，今年上半年原料零組件漲價缺貨的情形消退，加上產品組合轉佳、電信客戶直接銷售比重提升，均推升毛利率來到 17% 的水準，也帶動獲利同步回溫。

中磊表示，5G 新紀元來臨，將持續強化全球佈局，除北美、歐洲、亞太地區等既有主力市場外，更積極拓展拉丁美洲、東南亞、印度、中東地區等新市場，今年將陸續開花結果，另外，新技術領域小型基地台、商用網通設備、智慧能源管理、智能醫療、M-IoT 行動物聯網等高附加價值應用，貢獻將逐漸發酵，整體營運成長可期。