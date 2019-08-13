繼越南之後 崇佑前進柬埔寨搶攻金屬建材市場

金屬建材廠崇佑 - KY(5543-TW)2019 年以來，連 7 個月營收較去年成長，在市場策略方面，除現有越南市場業務，擬投資 60 萬美元赴柬埔寨合資成立崇佑柬埔寨子公司，將以自有品牌「Buima」搶攻當地公共工程、辦公大樓等案源商機。

生產方面，崇佑第 3 季將啟動鎮江廠金屬天花板、金屬隔間牆體擴增產線計畫，預計 2020 年投產，未來整體產量，將較目前增加 80%、95%，對集團將是正向挹注。

崇佑今日並公布最新財報，今年上半年營收 5.16 億元、稅後純益 1117 萬元、年增 2.3 倍每股純益為 0.31 元，主要受惠集團積極拓展金屬天花板、金屬隔間牆體產品營收規模擴大，深化台灣等市場銷售。

崇佑今年上半年受惠公共工程、辦公大樓等案源銷售暢旺，包括北京地鐵新機場線、華為辦公樓、香港元朗幸福藥業、東方航空航站樓等訂單完工出貨認列，帶動金屬天花板、金屬隔間牆體等合計產品銷售較去年同期成長 9%，占整體營收比重自去年同期的 56％提升至 65％水準，

且崇佑仍積極推動旗下自有品牌「Buima」市場占有率提升，隨著金屬建材市場滲透率趨勢明確，持續優化產品及案源結構組合，帶動今年上半年毛利率、營業利益率分別為 28%、5%，較去年同期的 23%、2% 走揚。

崇佑指出，第 3 季看好公共工程、辦公大樓、藥廠等案源需求，積極拓展台灣、東南亞、歐美等地區銷售布局，且近期接獲菲律賓地區公共地鐵之金屬天花訂單，推升目前在手訂單能見度達 2 個月，將於第 3 季起逐步