香港機場恢復運作 機管局：已取得臨時禁制令不准示威

香港機場週三 (14 日) 恢復運作，大部分航班已可正常起降，但仍有約 90 班航班取消。早前於週二夜間，示威者與警方爆發衝突，週三已經陸續散去。

警方譴責抗議者的暴力行為，並於週三表示，一大群人「騷擾並襲擊了一名訪客和一名記者」。警方稱，共有 5 人被拘留，自 6 月抗議活動開始以來，已有超過 600 人被捕。

香港機場管理局週三表示，已取得法庭臨時禁制令，禁止任何人非法地及有意圖地，故意阻礙或干擾香港國際機場的正常使用。

聲明中說，任何人不得在機場出席或參與任何在機管局指定地方之外舉行的示威、抗議或公眾活動。

香港恒生指數週二跌至 7 個月低點，陷於困境的香港特首林鄭月娥表示，香港已陷於「恐慌和混亂」的狀態。林鄭月娥召開記者會，懇請市民恢復社會秩序。但她的發言數度被記者打斷，有記者問她為何從來沒有對警方的行為做出譴責。

年輕的示威者表示，和平抗議沒有用，他們將訴求擴大至自由選舉，並認為正是大陸政府將抗議者推向暴力。

聯合國人權辦公室 13 日發布新聞稿，對香港現況表示關切，對於警方在地鐵站內發射催淚彈，或在不到一米的近距離發射胡椒彈等做法，認為香港警方違反國際規範及標準，敦促香港政府立即調查。