友達新事業布局 下半年瞄準智慧製造新創發展

台大創創中心舉辦「企業外部創新成長論壇」，邀請合作企業、新創業者分享經驗，友達 (2409-TW) 新事業暨投資管理副總經理楊本豫表示，友達今年初第 1 期計畫瞄準智慧零售，並與選優科技合作，提供硬體協助新創事業發展，下半年第 2 期將朝智慧製造，未來也將耕耘大健康、循環經濟等方向。

楊本豫表示，過去傳統大企業是垂直分工，以電子業成長軌跡為例，黃金年代已經成為過去，現在已難找到跟過去一樣的大市場，反而需從小市場布局；以友達來說，除固守面板本業，還朝大健康、智能製造、智慧零售、循環經濟等 4 大方向布局。

楊本豫表示，過去除非是終端品牌，企業並不關心面板終端使用者，但時代不同，若能掌握一條龍生產製造銷售，就有機會創造新商機；友達在去年 3 月成立新事業投資部門，就是要大企業傳統決策框架、慣性思維中，提供外界開放參與合作的平台。

台大創創中心今年起攜手企業升級新創輔導計畫，友達第 1 期的計畫其中就與選優科技合作，打造智慧零售，第 2 期則將朝智慧製造的方向前進，選優科技創辦人劉憶涵表示，今年 6 月順利從垂直加速器畢業，目前持續朝 AI、數據等智慧零售努力，也已有客戶接洽，將持續與友達在軟硬體上的合作。

國發會主委陳美伶表示，企業面臨數位科技的轉型，必須要不斷創新、發展、提升競爭力，年輕人有創新能力，但也需要藉中大型企業技術、空間協助，才能創造有價值的產品，因此政府扮演整合垂直、水平的角色，結合產官學三方，去年開始提出「優化新創投資的行動方案」，提供法規調適平台、天使資金的挹注，至今已輔助 47 個案子，投資金額逾 6 億元。

台大創創中心的企業垂直加速器迄今已與友達 (2409-TW)、玉山金 (2884-TW) 旗下玉山銀行、東方線上、添翼音樂、富盈數據、遠傳 (4904-TW)、雜學校及商之器等 8 家企業合作。