〈香港反送中惡化〉香港緊急宣布取消所有離境航班 港股尾盤急殺

反送中事件再擴大，今 (12) 日香港國際機場緊急宣布取消所有離開香港航班，已在空中飛行的航班允許落地。而港股受此影響，尾盤出現急跌，最終恒指收盤下挫 114.58 點，收在 25824.72 點。

(資料來源; investing.com) 恒生日線走勢

恒指期貨則是持續下挫，截至 16:30 止，恒指期貨日盤下挫 323 點，暫報 25560 點。

香港機場宣布實施進出管制。今日 12 點開始，持有效機票或 24 小時內離境登機證或有效護照的離境旅客，或持有相關證件的機場員工，才能進入香港國際機場一號客運大樓離境大廳，直到另行通知。

但抗議事件擴大後，香港機管局指出，除已完成登機程序的離港航班，及正前往香港的抵港航班外，今日 (12 日) 其餘所有航班全部取消，所有登機服務暫停。

由於有香港網友發起今日下午到香港機場進行「黑警還眼」集會活動，聲援周日 (11 日) 在尖沙咀集會活動時眼部中彈的少女。

身穿黑衣的民眾在下午 15 點時已坐滿機場大廳，集會人數愈來愈多，更站滿 2 號客運大廳通道。有示威者突破臨時管制區，衝入離境大廳。下午約 15:30，機場職員指，所有旅客已不可進入禁區。

之前香港民眾發起一連三日在香港國際機場一號客運大樓入境大廳舉行「萬人接機」集會，數千人一度塞爆機場。今日則再起集會活動，呼籲下午 13 點開始，要求民眾響應達到「百萬人塞爆機場」。

此外，香港多間大專院校學生會今日上午也發表聯合聲明，呼籲市民即日起無限期「三罷」，即罷課、罷工、罷市，並從周一 (12 日) 起，每天到機場集會，直至濫權濫暴的警員受到法律制裁，及香港政府回應「5 大訴求」。

