〈台股風向球〉貿易戰歹戲拖棚 觀盤重心在強勢個股

台股 8 月以來大幅震盪，過去一周大洗三溫暖，周線拉連 3 黑，卻僅跌 54.55 點，留下超過 300 點的超長下影線，台股交易員認為，美國總統川普不按牌理出牌，貿易戰短期無解，觀盤重心先放個股，把握強者恆強策略；其中，可留意，外資上週大賣台股近 340 億元，但有 3 檔個股獲買超，分別是玉晶光 (3406-TW)、穩懋 (3105-TW) 和聯發科 (2454-TW)。

交易員指出，台股周五放颱風假，未能及時反映美股周四行情，在周四、五行情漲跌一來一往抵銷下，台股仍有表現空間。

道瓊指數上周四上漲 371 點，漲幅 1.43%，周五再度回跌，費城半導體指數同樣在周四漲 2.7%，周五回跌 1.81%，主要是因川普又威嚇，除非美中達成協議，否則美方不打算和華為做生意；白宮官員也表態，中國操控匯率，若想持續使人民幣貶值，美國將採取激烈手段反擊。

然而，川普暗示可能取消 9 月美中會談後，白宮官員又說，美國仍打算與中國談判代表舉行新一輪貿易會談，顯然不至於真正把話說死。

人民幣破 7 是近來國際匯市最大的事件，最新狀況是周五中國外匯交易中心公布的人民幣中間價，再創 2008 年 4 月 3 日以來最低，但中國人行卻強調，之後不會重現貶值壓力，暗示打算護盤，並宣布 14 日在香港發行兩期人民幣央行票據。

不過，國際貨幣基金 (IMF) 指出，中國人行並沒有進行外匯干預，打臉美國財政部。

從上述狀況來看，貿易戰外的貨幣戰，情勢也詭譎，究竟中國有無發動貨幣戰、未來會不會啟動，均有待觀察，可確定的是，川普將繼續施壓聯準會擴大降息，而這也是股市目前較可期待的激勵因素。

觀察台股籌碼面，外資過去一周大逃殺，賣超近 340 億元，光從台積電和鴻海就提款近 93 億元，元大台灣 50 也遭賣近 30 億元，環球晶遭賣近 20 億元，兆豐金和國泰金也遭提款逾 10 億元。

反觀外資買超超過 10 億元的標的有 6 檔，有 3 檔是 ETF，分別為富邦美債 20 年、富邦 VIX 和國泰美債 20 年，顯示避險情緒高漲，而當中的 3 檔個股分別有玉晶光、穩懋和聯發科，法人認為，此顯示其後市基本面仍受到外資看好，否則不至於在此時積極承接。

技術面上，10 日線短壓下周就會下滑至 10500-10550 點，法人提醒，再往上彈升空間有限，先關注是否能回補 8 月 2 日的空方缺口。

整體而言，個股陸續表態維繫多方人氣，短線可先把握強者恆強策略，但最重要的還是美國對貿易戰後續的加稅態度，及中國繼續是否強勢用貨幣戰來因應，壓回風險仍須留意，特別是，目前融資餘額水位並不算低。