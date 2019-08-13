[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧08月12日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 2886 兆豐金 13704 -14034 1101 台泥 -9079 -28751 00677U 富邦VIX 6998 0 00672L 元大S&P原油正2 -8320 0 2408 南亞科 3916 6006 2409 友達 -6300 -86068 2887 台新金 3731 -3725 2880 華南金 -5284 -11040 2890 永豐金 2871 10326 2892 第一金 -4509 1256 00632R 元大台灣50反1 1723 0 00637L 元大滬深300正2 -4368 0 2885 元大金 1401 -4607 2303 聯電 -4051 151 2454 聯發科 1364 887 3481 群創 -3480 -86579 00673R 元大S&P原油反1 1352 0 2618 長榮航 -2874 -20886 2344 華邦電 1301 9707 2337 旺宏 -2623 -5486 8150 南茂 1235 13059 3037 欣興 -2452 -15635 00669R 國泰美國道瓊反1 1176 0 2882 國泰金 -2160 -21778 2201 裕隆 1045 2024 2834 臺企銀 -1933 -14649 3017 奇鋐 794 -2150 2448 晶電 -1713 -13782 00708L 元大S&P黃金正2 779 0 00633L 富邦上証正2 -1558 0 2105 正新 774 2238 3338 泰碩 -1414 -537 2316 楠梓電 738 1735 2888 新光金 -1367 -33096 6153 嘉聯益 734 -249 1326 台化 -1312 -3442 3673 TPK-KY 723 2138 2002 中鋼 -1177 -21158 2327 國巨 687 159 2891 中信金 -1091 -31428 0056 元大高股息 653 26864 4414 如興 -1011 -3140 00664R 國泰臺灣加權反1 635 0 2330 台積電 -931 -8705 6269 台郡 631 2787 3702 大聯大 -920 -1604 00648R 元大S&P500反1 613 0 2881 富邦金 -906 -9742 00692 富邦公司治理 597 3192 3380 明泰 -843 1059 00730 富邦臺灣優質高息 576 4810 00693U 華頓S&P黃豆 -842 0 00651R FH香港反1 532 0 6005 群益證 -813 -1730 2371 大同 528 -83 5880 合庫金 -786 -16230 00738U 元大道瓊白銀 473 0 2301 光寶科 -760 4144 2461 光群雷 461 192 2353 宏碁 -752 -6132 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股