中國市場再開放 新版負面清單9月底完成

中國國務院公布強化「放管服」，及改善中國經商環境相關措施，內容要求相關單位於 9 月底前修訂完成新版市場准入負面清單，縮減清單事項，以服務業為重點試點進一步放寬市場准入限制，清單之外不得另設門檻和隱性限制。

中國國務院指出中國發改委、中國商務部要負責推動全中國「一張清單」的管理模式，建立統一的清單代碼體系，禁止中國各地區、各部門自行公布市場准入性質的負面清單。

此外，要求中國財政部、中國市場監管總局加強對各地區、各級政府採購活動的指導和監管，整頓政府採購妨礙市場公平競爭的規定和做法。

同時中國國務院將持續進行簡政放權改革，繼續減少中央和地方層級設定的行政許可事項。今年內中央層級將再下放一批行政許可事項。對保留的許可事項行政流程能簡化的都要儘量簡化。

2018 年版本的「負面清單」包含 4 項禁止准入類和 147 項許可准入類，一共有 151 個事項、581 條具體管理措施。與試點版本相比，2018 版的事項減少 177 項，具體管理措施減少 288 條，清單長度進一步縮短。

中國發改委官員指出，全面實施市場准入負面清單制度，意味中國在市場准入領域確立統一公平的規則，清單之外的產業、領域、業務等，各類市場主體皆可依法公平投入競爭。

相關部門和地方政府不能再任意推出對市場准入的審核政策，真正達到「非禁即入」經商環境。

下個月即將修訂的新版市場准入負面清單，強調以服務業為重點，業內人士對此表示，新版市場准入負面清單有可能會在金融服務、諮詢服務、物流服務等高階服務領域進一步降低市場准入門檻，給外資企業和民營企業帶來更多新機遇。

