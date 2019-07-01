中國開放外資准入及投資項目 亮點在5G

在中美貿易緊張氣氛紓緩下，中國發改委與中國商務部在昨 (30 日) 針對外商投資一口氣公布 2019 年版本的三大開放政策，內容指出自 7 月 30 日起中國市場對外商將為更開放。

這三大政策為「外商投資准入特別管理措施 (負面清單)」、「自由貿易試驗區外商投資准入特別管理措施 (負面清單)」、「鼓勵外商投資產業目錄」。

負面清單

這次公布的修訂負面清單在服務業、製造業、採礦業、農業推出更進一步的開放措施，在更多產業允許外資控股或獨資經營，在自貿試驗區繼續進行開放試點，將建構更為開放、便利、公平的投資環境，推動更大範圍的全球產業鏈合作。

同時，這次修正後的負面清單更為精簡，中國外資准入負面清單條目由 48 條減至 40 條，自貿試驗區外資准入負面清單條目由 45 條減至 37 條。

主要變化集中三方面：

一、 服務業擴大對外開放:

交通運輸：取消船舶代理須由中方控股的限制。

基礎設施：取消 50 萬人口以上城市燃氣、熱力管線網路須由中方控股的限制。

文化：取消電影院、演出經紀機構須由中方控股的限制。

增值電信；取消中國多方通信、存儲轉發、呼叫中心 3 項業務對外資的限制。

二、 放寬農業、採礦業、製造業准入:

農業：取消禁止外商投資野生動植物資源開發的規定。

採礦業：取消石油天然氣勘探開發限於合資、合作的限制，取消禁止外商投資鉬、錫、銻、螢石勘查開採的規定。

製造業；取消禁止外商投資宣紙、墨錠生產的規定。

三、 繼續發揮自貿試驗區開放「試驗田」作用:

2019 年版自貿試驗區外資准入負面清單取消水產品捕撈、出版物印刷等領域對外資的限制。

鼓勵外商投資

今年鼓勵外商投資產業加強在半導體領域上，這似乎是美國祭出「封鎖華為」政策後，中國更能深刻感受到自身半導體領域與歐美大廠之間存在嚴重技術差距。為了加速縮小技術差距，中國鼓勵外商投資 5G 核心零組件、集成電路用刻蝕機及晶片封裝設備等。

(圖片: AFP)

其它重點領域則有，在裝備製造業上，新增或修改工業機器人、新能源汽車、智慧汽車關鍵零組件等條目。在新材料產業上，新增或修改航空航太新材料、單晶矽、大型晶圓片等條目。

市場分析人士指出，中國政府公布的最新開放政策，在服務業、製造業、農業、能源等多個產業進一步放鬆管制、鼓勵外商投資，這些政策反映中國經濟對於高品質產業發展的需求，也展現出中國主動擴大對外開放、推動互利共贏，及經濟全球化的決心和誠意。