虧損問題加上人事凍結 Uber股價再創新低

Uber Technologies Inc. (UBER-US) 在上市之後經歷的艱難時期還沒結束，週一 (12 日) 收在最低價。

Uber 在 5 月 IPO 時以 45 美元掛牌，週一下跌 7.6% 至 37.01 美元，第二次收盤低於 39 美元。5 月 13 日 Uber 的收盤價低至 37.10 美元，當時其 CEO 向員工發送電子郵件，強調 Uber 的長期價值最終將實現。

競爭對手 Lyft Inc. (LYFT-US) 的股票下跌 5% 至 56.18 美元，也是 5 月底以來的最低收盤價。到目前為止，這兩支股票收盤高於 IPO 價格的交易日只有兩次。

週五 (9 日) 盤後，《雅虎》報導說 Uber 已經凍結招聘，因為該公司透過電子郵件向求職者發送電子郵件以取消面試。該公司證實，它暫停招聘工程和產品經理職位，但不適用於貨運或自駕職位。

在此之前一天，Uber 發布了驚人的 52 億美元虧損，主要受到股票分紅的影響，儘管部分分析師對其核心共乘車業務接近收支平衡的「誘人線索」感到鼓舞。

自從兩家企業在今年稍早上市以來，Uber 和競爭對手 Lyft 並沒有太多幸福時刻，但上週 Lyft 公佈財報，並透露與優步的價格戰正在緩和。Lyft 的全年預測也超出分析師預期。

獲利能力仍然是共乘巨頭的一個關鍵問題，尤其是在 Uner 第 2 季的嚴重虧損後。除了股票分紅之外，Uber 還在新的移動性事業及其貨運業務上投入巨資，此舉可能會在可預見的未來影響獲利率。Lyft 較為專注本業的焦點讓分析師對該公司創造利潤的能力更加肯定，但仍然擔心其快速擴張的共乘業務地區。

Uber 股價過去一個月下跌了 15%，而 Lyft 股價下跌了 12%。優步於 5 月初以每股 45 美元的價格上市，而 Lyft 則以每股 72 美元的價格作為 IPO 定價。儘管為 IPO 作了長期準備，但這兩支股票的交易價格均顯著低於這些水平。