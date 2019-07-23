雄獅賞櫻郵輪行程大升級 拚業績每年以2成幅度高速成長

看準國內持續高成長的郵輪市場，國內最大旅遊業者雄獅 (2731-TW) 今 (23) 日宣布，最新規劃的 2020 年賞櫻郵輪與歌詩達的威尼斯號攜手合作，砸千萬元預算為台灣單一航次大升級，全力衝刺郵輪營收，估今年可貢獻 10 億元營收，年增 25%，明年上看 12 億元，年增 20%，每年都將以超過 2 成速度增長。

雄獅集團總經理裴信祐說明，雄獅推廣郵輪旅遊不遺餘力，從去年起首創業界先例推「郵輪 + 賞櫻」概念的盛世公主號，即獲得熱烈迴響，並引發業界競相模仿。

據雄獅旅遊產業研究中心調查，今年從基隆港出發的賞櫻郵輪共 5 航次，吸引約 8000 名遊客報名，明年賞櫻郵輪共 6 航次 (盛世公主號 3 航次、世界夢號 2 航次，以及歌詩達威尼斯號 1 航次)，估計將有逾 2.1 萬人次上船，年增率高達 262%。

此次雄獅與歌詩達威尼斯號強打在清明連休假期推日韓賞櫻 8 日行程，雄獅旅遊主題旅遊部總經理游國珍說明，郵輪賞櫻的航程漸成趨勢，須思考如何透過「品牌經營」和「價值創新」包裝不同的郵輪。

此次雄獅將主題設為「花獻愛」，以「郵輪 +」的延伸概念從停留時間、航線到餐食全面升級，捨棄重複性較高的沖繩、九州等地的停靠點，獨家規劃從基隆港朝日本海出發，停靠韓國釜山、日本舞鶴，一路到最北的日本金澤、境港，成為國內賞櫻最北的航線；同時，雄獅也在威尼斯號導入晶華冠軍牛肉麵，以及 20 種岸上觀光行程。

游國珍樂觀預期，在威尼斯號的創新服務下，明年郵輪業績將進一步突破 10 億元，上看 12 億元。

另外，雄獅已開始規劃在 2021 年引進其他郵輪，但尚未定案，可預期屆時將有很許多新船，例如加勒比海郵輪、星夢環球，隨著選擇更多，也將持續擴大整體國內郵輪市場規模。