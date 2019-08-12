〈佳世達法說〉Q2毛利率續創高純益季增17% 上半年EPS 0.98元

佳世達 (2852-TW) 今 (12) 日召開法說會並公布第 2 季財報，在併購效益發酵、產品組合優化下，毛利率登上 6 年新高，稅後純益 10.42 億元，季增 17%，年增 30%，每股純益 0.53 元；上半年稅後純益 19.31 億元，年增 7%，每股純益 0.98 元。

佳世達第 2 季營收 412.34 億元，季增 3.5%、年增 8.3%；毛利率 14%，季增 0.7 個百分點、年增 1 個百分點；營益率 4.1%，季增 0.5 個百分點、年增 0.6 個百分點；稅後純益 10.42 億元，季增 17%，年增 30%，每股純益 0.53 元。

佳世達上半年營收 810.88 億元，年增 10%、毛利率 13.7%，年增 1.2 個百分點、營益率 3.9%，年增 0.9 個百分比，稅後純益 19.31 億元，年增 7%，每股純益 0.98 元。

佳世達表示，上半年除了新併入的艦隊成外貢獻營運，既有的事業也成長，加上產品組合優化，朝高毛利發展，毛利率創 2013 年採用合併報表後的 6 年來單季新高，進而推升本業獲利成長。

至於業外方面，佳世達表示，上半年以來轉投資友達及達方股價走跌，權益法認列 4 億、1 億多的虧損，導致今年上半年業外收入僅 2.56 億元，年減近 5 成，但在本業獲利推升下，稅後純益依舊保持成長。

若以佳世達第 2 季產品應用營收占比來看，LCD 顯示器占 57%，其他資通產品占 13%、投影機 (PRJ) 占 9%、醫材及醫療等占 7%、智能解決方案占 7%、其他占 8%。