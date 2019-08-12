〈致新法說〉Q3迎旺季 三大產品線出貨成長 法人估營收季增15%

電源管理 IC 廠致新 (8081-TW) 今日舉辦法說會，展望第 3 季，總經理吳錦川表示，隨著旺季到來，案件數量持續增加，營運可望持續成長，法人估營收約可達 15-17 億元，季增 15%，年增 23%，毛利率中位數 35%，則低於上季。

吳錦川表示，第 2 季致新產品營收比重變動不大，毛利率 37% 創歷史新高，主要受惠匯率走貶、營收增加、加上成本控管得宜，但他強調，未來毛利率將因持有類比科 (3438-TW) 52% 股權，加上新台幣可能升值，對毛利率有壓，預期可能會回測 31-33%。

至於市場關注 OIS (光學防手震) 驅動 IC，吳錦川指出，由於複雜度高，發酵期相對較長，目前營收比重不大，仍需靜待 5G 相關產品帶動，預計在 5G 熱潮推升下，將有助營收新活水。

展望第 3 季，吳錦川表示，隨著旺季到來，致新電源管理晶片供應三大產品，包括面板、筆電及電視，三者出貨都持續看增，面板部分，雖然近期電視面板產能過剩，但中國內需持續擴大下，加上筆電面板需求增加，營收貢獻仍可較上季成長。

筆電部分，吳錦川指出，市場銷量已連 5 年衰退，預計在 AI 相關應用帶動下，今年可能呈現 V 轉，預計將有 2-4% 小幅成長，隨著市場消費力道恢復成長軌道，致新筆電營收也可望進一步成長，後市可期。

最後，吳錦川表示，致新因與類比科有利益衝突，因此股權收購完成前，仍各循各自的軌跡前進，而類比科營運虧損，但致新目前財務穩健，因此預期不會對財務造成威脅。