台積電7月營收847.58億元 月減1.3% 8月可望顯著上揚

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今(12)日公告 7 月營收，達 847.58 億元，月減 1.3%，年增 14%，隨著美、陸系手機客戶拉貨動能加溫，8 月營收可望再往上攀，第 3 季單月營收有機會衝千億元，下半年營運逐季成長；累計前 7 月營收則已達 5444.61 億元，年減 2 %。

台積電預期，第 3 季營收估可達 91-92 億美元，季增 17-19%，毛利率、營益率也將優於第 2 季，新台幣營收約落在 2821-2852 億元 (1 美元兌換新台幣 31 元)，較第 2 季 2409.98 億元季增 17-18%。

台積電 7 月營收達 847.58 億元，月減 1.3%，年增 14%，由於美系手機大廠新品將在 9 月問世，華為 5G 新機也在近期亮相，另外近期新發表的 AMD 處理器，也採用台積電 7 奈米製程，可預期 7 奈米出貨動能將顯著升溫，帶動營收表現，法人估台積電 8 月營收將持續成長，8、9 月單月營收有機會逼近甚至超越千億元。

台積電預期，第 3 季進入智慧型手機出貨旺季，加上 5G 需求成長，7 奈米稼動率滿載，儘管景氣不確定性高，加上美中貿易戰戰火延燒，但 5G 動能持穩向上，且較原先看到的情況更樂觀，推升營收表現，

不過，今年整年仍受半導體需求降溫影響，台積電預估，全年半導體不含記憶體，產值估衰退 3 %，晶圓代工估衰退 1 %，根據台積電過往表現來看，營運都可望優於產業平均，法人估，台積電今年營收持平或小幅成長的機會很大。

除美中貿易戰，台積電也認為，近期持續延燒的日韓貿易戰，台廠有受惠機會，只是生產認證需要時間，時程至少 3 個月，因此對此事件可正面解讀，只是仍難斷定有助台積電營運。

台積電也上調全年資本支出金額，估可達 110 億美元，調升主因來自於 5G 建置需求強勁，台積電因應需求將擴充產能，滿足客戶需求。