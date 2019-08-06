〈電信董座訪NCC〉五大電信拜會 討論標金合理性與垂直場域頻率使用費等事項

五大電信董事長及總經理今 (6) 日晚間親赴 NCC 拜會，電信協會理事長暨遠傳 (4904-TW) 董事長徐旭東表示，各家電信業者都希望標金能合理化，但只能交給市場機制決定，並希望能調降垂直場域的頻率使用費，對此，NCC 回應，已正面答應業者訴求，未來將研擬調降相關措施。

五大電信高層與 NCC 晚間討論近一個半小時才結束，成員包括遠傳董事長徐旭東、總經理井琪，中華電信 (2412-TW) 董事長謝繼茂、總經理郭水義，台灣大 (3045-TW) 董事長蔡明忠、總經理林之晨，台灣之星董事長林清棠、總經理賴弦五，亞太電信 (3682-TW) 董事長呂芳銘、總經理黃南仁；NCC 代理主委陳耀祥及 4 名委員均出席。

其中談到標金，徐旭東表示，各業者都希望標金能合理化，NCC 也理解，不過標金是市場競價結果，無法在會議中討論出來，雖能參考其他國家的標金額度，但因人口、涵蓋範圍不同，也難以定論。林之晨也認為，標金只能交給市場機制。

5G 頻譜釋照後，市場預期，將優先應用在垂直場域，電信協會副秘書長劉莉秋坦言，目前垂直場域業者面臨最大問題，就屬租頻譜的成本過高，導致雙方合作受限，因此，在會中也建議 NCC 調降頻率使用費，降低雙方的合作門檻。

此外，目前電信產業頻率使用費，1 年逾 30 億元，5G 釋照後，每年頻率使用費將再增逾 3 億元，相關應用端的壓力不小。

對此，NCC 主秘蕭祈宏表示，已答應電信業者，將研擬調降未來 5G 提供給垂直場域業者的頻率使用費。

另外，林之晨表示，頻譜取得下限應為 60MHz，共頻上限則不要限制在 100MHz，由於 100MHz 需連續位置才能達到 5G 效益，因此共頻位置也希望 NCC 能出面協助。