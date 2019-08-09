上半年風光不再 鐵礦石單周崩跌16% 近3年來最慘

隨著供應回升、需求放緩，鐵礦石價格本周天天下跌，新加坡期交所鐵礦石期貨單周大跌 14%，為 2016 年 11 月以來單周最大跌幅，上海中期期貨 (Cifco) 表示，鐵礦石的跌勢似乎還沒有觸底的跡象。

鐵礦石價格自去年 12 月展開反彈，今年三月兩大鐵礦石生產商必和必拓和力拓調降全年產量，使得供應吃緊下，鐵礦石一路飆高至七月創下近五年來新高，但隨後中國需求放緩、全球貿易緊張局勢的利空接踵而至。

大連期交所鐵礦石期貨八月以來暴跌逾 16%。(來源：Bloomberg)

上海 Cifo 分析師表示，中國鋼廠對鐵礦石價格抱持觀望態度，並未出現觸底反彈的跡象，相關概念股並未止跌，預期還有下跌空間。

普氏能源資訊 (Platts) 上周公布的報告指出，巴西淡水河谷 (Vale of Brazil) 的鐵礦石出口逐步恢復，6 月出口的鐵礦石海運量較上月大增 15.7%；7 月，必和必拓 (BHP) 宣布全面復產；淡水河谷更提早復產 3000 萬噸。

此外，淡水河谷先前船期延長的情況也正在改善，7 月船舶在港停泊天數降為 7 天。

隨著供給面增加，使得今年原先大漲 80% 以上的鐵礦石漲勢逆轉，大連期交所鐵礦石期貨 8 月以來崩跌逾 16%。

在需求方面，人民幣跌破七後，鐵礦石大買家中國鋼鐵製造商的購買力大為削弱，加上中國經濟成長放緩和地緣政治緊張局勢的風險升高，儘管煉鋼的原物料鐵礦石價格下跌，緩解成本負擔，但獲利空間有限。

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