供應回穩、需求轉弱 陸鐵礦砂價格創三個月新低

受到中國鋼鐵產業下半年需求前景疲軟，同時鐵礦砂供應漸漸回復常態，導致鐵礦砂報價在觸及五年新高後，出現斷崖式下挫，今 (12) 日鐵礦砂價格續跌約 5%，創下三個月來新低。

截至 10:15 止，中國鐵礦砂期貨主要合約報價為每噸人民幣 614 元，下跌人民幣 32 元，跌幅近 5%。

資料來源: 東方財富網, 中國鐵礦砂期貨主要合約周線走勢

第三季開始澳洲鐵礦砂出口至中國的數量加速、巴西淡水河谷的 Brucutu 礦山復產，意味著巴西鐵礦砂供應將正常化、中國大型鋼廠聯合政府針對鐵礦砂期貨價格大漲進行調查，再加上中國房地產調控再起導致鋼鐵需求前景不佳，成為這波鐵礦砂價格重挫的主因。

此外，業內人士指出，就需求而言，在環保限產加強後，對鋼廠高爐的鐵礦砂需求也有抑制，使得鐵礦砂供需最緊俏的時期已經過去。

供需缺口在下半年緩慢縮小，除非供給端再有意外，否則鐵礦砂下半年走勢與上半年相比將南轅北轍。

中國主要港口鐵礦砂庫存直到年底都將保持偏低庫存的狀態，補庫存效應是目前可以看出對鐵礦砂唯一利多，但要改變這波下跌趨勢仍不容易，下半年鐵礦砂價格在低檔盤體的機率較大。

中國一德期貨指出，澳洲上半年鐵礦砂出口減少，主要礦廠表示將加速出貨，以補足今年年度銷售目標，反應下半年鐵礦砂供給量將大幅增加。

此外，中國政府環保高壓限制也對需求造成一定衝擊，再加上中國經濟數據不佳，房市調控意外趨緊，導致市場轉向看空下半年鐵礦砂價格走勢。

