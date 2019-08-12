美元定存3%以上寥寥無幾且訂高門檻 仍有逾2%利率可鎖住高利

美中貿易戰才在 G20 帶來和談的好消息，沒想到一個月後就翻盤，加上美國聯準會降息、人民幣跌破 7，美元高利定存直直落，目前市面上高過「3%」的美元高利寥寥無幾，銀行業者表示，市場預估 Fed 下半年仍有降息可能，接著影響外幣定存牌告利率也會跟著調降，若不符合投資到 3% 以上高利的條件，目前市面上仍有 2.2-2.4% 等優於台幣定存利率，可鎖住高利。

美中貿易暫停火破局，美國總統川普 8/2 宣布，將自 9 月 1 日起，再對剩餘價值 3000 億美元的中國輸美商品，課徵新一輪 10% 關稅，這可能再度迫使美國聯準會 (Fed) 再度降息，以保護美國經濟受貿易政策風險影響。凱基銀行財富管理處資深協理張冠雄指出，美中貿易戰全面開打，對於全球經濟趨緩的狀況恐雪上加霜，這將使全球主要國家再度開啟降息循環，預估至少未來一年，全球利率水準將緩步走跌。

Fed 在 2019 年 7 月 31 日已經宣布降息 1 碼（0.25 個百分點），為自 2008 年至今 10 年以來首次降息，將聯邦資金基準利率區間範圍下調到 2.00% 至 2.25%，目前市場預估 Fed 下半年仍有降息可能，凱基銀航表示，接著影響外幣定存牌告利率也會跟著調降，建議鎖住高利可以趁現在。

永豐金控首席經濟學家黃蔭基也指出，美元是大震盪時的避險貨幣，短線上雖然美元已貴，但未來 2、3 年美元仍是避險貨幣，手上仍要有部位。而人民幣部分，黃蔭基認為，人民幣長期走勢偏弱，但年底前最多貶至 7.2 元。

美國聯準會降息後，各銀行推出的美元定存利率也跟著溜滑梯，近期不少銀行推出的美元定存專案，利率紛紛跌破「3%」大關，僅存聊聊可數的 3% 定存專案則都有限制，然而，隨著市場預估 Fed 下半年仍有 1 次〜2 次的降息可能，凱基銀行還是建議，民眾把握機會趁勢佈局外幣定存。

放眼目前市面利率最高的美元定存專案，外商滙豐銀的「優利 88 限時專案」居冠，8 月底前，1 個月美元定存年息 8.8%，專案至 8 月底止；此外，滙豐銀還推出「外幣優利定存專案」，6 個月期美元定存年息 3%，以及「外幣換匯定存方案」，7 天與 14 天期的新資金，利率分別為 6.66% 與 3.66%。

不過，想享受這些高利甜頭，必須是滙豐銀行的「卓越理財」與「運籌理財」客戶；「卓越理財」客戶最低往來資金為新台幣 300 萬元，「運籌理財」客戶每月最低平均存款餘額須達等值新台幣 70 萬元以上。

堅守 3% 高利的還有瑞興銀行，在今年底前推出「新戶新資金美元定存優惠專案」，1 年期美元定存利率達 3%，單筆承作金額為 2,000 美元至 2 萬美元，但限定為新客戶與新資金。

凱基銀行第三季推出的外幣高利定存專案，即日起至 9 月 30 日提供美元、人民幣及澳幣三種幣別供民眾選擇，美元 3 個月及 1 年期年息最高分別為 2.35% 及 2.40%；人民幣 3 個月及 1 年期年息最高分別為 2.50% 及 2.65%；澳幣 3 個月及 1 年期年息分別為 1.30% 及 1.55%。

凱基銀行客戶可透過分行臨櫃及電話客服方式申辦，專案資金來源條件除了「新資金」外，亦提供「新台幣定存轉存」及「舊資金搭配新資金」等資金來源條件，讓客戶銀行內原本的定期存款、各項理財商品、投資組合的贖回款項等亦可搭配新資金承作高利定存。

此外，暑假向來是國人出遊旺季，8 月 31 日前於凱基銀行網銀 / 行動銀行進行外幣換匯還可享美元、人民幣、澳幣及日幣等 8 種外幣幣別換匯匯率優惠，除了享換匯減碼優惠外，客戶至臨櫃提領日幣、港幣、人民幣三種外幣現鈔還有匯差手續費 38 折優惠。

台銀即日起到 8 月底，只要原幣 5000 元以上，美元 3 個月及 1 年期年息最高分別為 2.1% 及 2.2%; 若原幣 5 萬元以上，美元 3 個月及 1 年期年息最高分別為 2.2% 及 2.3%。而玉山銀行即日起也是到 8 月底止，原幣 3 萬元以上，美元 1 年期年息最高 2.2%。