〈貿易戰再起〉利率低就是持有黃金的機會成本 先蹲後跳上看1600美元

黃金衝破 1500 美元，元大 S&P 黃金 ETF 研究團隊表示，美中貿易戰升級為貨幣戰，美歐公債殖利率大幅下滑，印度、泰國及紐西蘭啟動降息，全球性利率走低帶動金價噴出。雖然短線因處高檔有回檔機率，但若資金動能強勁，上檔目標可達 1600 美元。

12 月交割的黃金期貨上漲 1.45%，金價以每盎司 1513.9 美元作收，前一交易日金價一度觸及 1522.35 美元，為 2013 年 4 月以來的最高點。本週金價上漲 3.6%，當月漲幅為 5%，年成長近 15.7%。

最近一週國際局勢變動頗大，聯準會「防禦性降息」帶來的失望賣壓，迅速被美國總統川普宣布對中國 3000 億貨物加徵 10% 關稅消息所取代，其後的人民幣驟貶引動龐大的避險資金浪潮。

貿易戰升溫對全球經濟的不利影響加深，美國十年期公債殖利率一度跌破 1.7%，而歐元區如德、法、瑞士等國家負利率情況亦愈加嚴峻，印度、泰國、紐西蘭等國央行也加入降息行列，由 CME 交易所聯邦基金利率期貨價格推算，市場認為聯準會 9～12 月三次會議仍有 2～3 碼降息空間。元大 S&P 黃金 ETF 研究團隊表示，利率就是持有黃金的機會成本，全球性的機會成本降低，成為推升金價急漲到 2013 年 4 月以來新高的主力。

根據美國商品期貨交易委員會（CFTC）的統計，截至 7/30 管理資金持有黃金期貨淨多單已經連續 6 週高於 90% 歷史情況，期貨市場過度投機偏多的情況，通常諭示短線價格處於相對高檔，將增加短線回檔的概率。不過元大 S&P 黃金 ETF 研究團隊表示，若資金動能強勁，例如 2016 年 6-9 月，曾連續 16 週高於 90% 歷史情況，對比 2016 年漲幅，黃金上檔目標將可達 1600 美元，不過這種資金行情隨時可能轉向，投資人追高宜慎。

元大 S&P 黃金 ETF 研究團隊表示，歐元區的負利率情況，讓我們對黃金中長期趨勢充滿信心，英國無協議脫歐風險及美中貿易談判的不確定性亦增加了黃金的避險需求，不過短線累積漲幅已高、金價震盪將加大，建議買黑不買紅避免追高風險。