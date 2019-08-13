搶中元節商機 銀行祭高趴數現金回饋搶客

衝刺中元節消費商機，公股銀趁機推促刷信用卡優惠，鎖定賣場通路提供滿額促刷優惠，祭出高趴數回饋率刺激動卡率，一銀喊出回饋率最高可達 17.5%，華銀則同步祭出滿額回饋與商品禮券，搶攻暑假最大檔的消費商機。

中元節檔期除了量販通路積極備戰，銀行信用卡也提早卡位搶商機，一銀今年與 13 家連鎖通路合作，提供滿額刷卡金回饋，刷一銀信用卡單筆刷滿 888 元，回饋 50 元刷卡金；單筆滿 1500 元以上，回饋金提高至 100 元。

卡友在愛買等量販通路單筆消費滿 2000 元，除了有 9 折優惠外，銀行再加贈 100 元現金抵用券；刷 icash 聯名卡單筆滿 1000 元以上，登錄再回饋 50 元刷卡金，回饋率最高達 17.5%。

此外，一銀卡友持卡到全聯福利中心，在中元節檔期到「全聯 PX Pay」APP 綁定一銀卡，單筆支付或儲值滿 600 元以上，回饋全聯福利點 400 點 (折合 40 元)，回饋率最高達 6.7%。

華銀則與家樂福、大潤發、愛買、大買家、特力屋等量販超市刷卡消費滿額，也可兌換指定金額滿額禮，舉例來說，華銀卡友持卡到大買家單筆消費滿 3000 元，即可兌領大買家禮券 100 元；刷享利樂活 Combo 卡、超級現金回饋卡

、LOVE 晶緻悠遊酷愛黑卡、HappyCash & HAPPY GO 聯名卡等指定信用卡，除可享有滿額禮，最高還可享有 1% 到 2% 不等現金回饋。