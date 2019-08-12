房市好轉 信義房屋上半年純益大增7成 EPS 1.12元

上市房仲業者信義房屋 (9940-TW) 今 (12) 日公布最新財報，上半年毛利率大增 4.87 個百分點，稅後純益大增 72.87%，每股純益 1.12 元，信義房屋今年陸續還有新北市及江蘇無錫開發預售案，將在下半年陸續展開，有助營運表現。

信義第 2 季營收為 33.22 億元，毛利率 33.3%，季增 1.56 個百分點，年增 6.76 個百分點，稅後純益 4.02 億元，季減 4.82%，年增率 46.99%，每股純益為 0.55 元；信義房屋上半年財報營收 64.59 億元，毛利率 32.54%，年增 4.87 個百分點，稅後純益 8.24 億元，年增 72.87%，每股純益 1.12 元，

信義房屋指出，子公司久信置業江蘇無錫「山水嘉庭」案，預計今年 10 月開始預售，除延續「信義嘉庭」案在社區營造領域的成果，並將融合無錫市濱湖區當地良好天然居住環境與鄰近科學園區就業資源，鎖定年輕有活力的白領家庭，打造在當地指標性建築。

信義開發的新北市板橋永翠開發案，將分兩案開發，新北市首案正式命名為「嘉和」，在今年 5 月底左右取得第一張建照後展開預售，另一案則規劃於 2020 年進行預售。