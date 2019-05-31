〈房產〉房市旺季腳步歇 信義房屋門市5月成交量月減、年增

上市房仲業信義房屋 (9940-TW) 統計內部 5 月全台門市前 29 天成交資料，其中顯示，3、4 月買盤回流，房市交易量回溫，但到 5 月已逐漸步入上半年旺季尾聲，加上美中貿易戰陷僵局與股市下跌等影響，5 月房市交易量月減約 12%，但首購買氣仍穩定。

信義房屋統計，5 月全台信義房屋門市成交量，較去年同月年增 8%，今年買氣持續優於去年。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，5 月房市較 3、4 月衰退一些，加上今年外在情勢變化大，因此 5 月房市交易量出現下滑，不過統計資料可發現，即使外在情勢有波動，但也無法改變自用的剛性需求，觀察 5 月首購仍是市場上購屋交易最穩定的族群。

信義房屋指出，台北市 5 月房市中端換屋市場買氣略見衰退，不過首購市場的買氣穩定，包括總價 700-1000 萬元與 1000-1500 萬元的交易量，都不減反增，總價 2500-5000 萬元總價帶則呈現衰退，不過 5000 萬以上的高端市場交易量仍有所成長。

新北市同樣總價 700-1000 萬的交易表現穩定，1000-1500 萬元具備首購與換屋概念的總價帶交易量略微減少，反應新北市和台北市的成交結構相似，首購市場表現穩定，中南部則是交易量也都呈現月減但年增，反應 5 月整體市場從 3、4 月的高檔下滑，但仍今年市場買氣仍比去年好。

曾敬德表示，觀察平均成交單價部分，普遍均價都出現一波觸底反彈，雖然 5 月的房市人氣仍維持高檔，不過價格反彈也會對買方造成抗性，進而影響房市的交易量。