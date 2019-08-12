【中信投信】不安情緒影響 新興亞洲全數失血

中美貿易戰火力轉強，美國總統川普 2 日宣布對價值 3 千億美元的中國商品加徵 10% 關稅，中國祭出反制手段，放任人民幣貶值，引發全球股匯震盪，新興亞股亦不例外。根據彭博統計外資資金流向，印度股市已經連續 6 周遭外資超賣，上周失血 7.9 億美元。韓股與台股亦連續兩周失血，上周分別淨流出 7.8 億美元與 8.8 億美元。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，觀察美股財報週各家企業表現，儘管多數優於市場預期，本月產業展望也維持正向。然而，美中貿易戰意外惡化，美國上週突然宣布將於 9 月 1 日起，對 3250 億課徵 10% 關稅；而中國為了反制，宣布暫停進口美國農產品，並放任人民幣兌美元貶破 7 關卡，美國財政部因而將中國列為匯率操縱國。眾多紛擾下，全球股市震盪，處於高點的台股亦面臨獲利了結賣壓。展望後市，他預期，在中美雙方僵持不下的狀況下，整體指數將持續大幅震盪，市場將以個股表現為主。

周俊宏表示，台灣龍頭企業對於下半年展望多數報持正面看法，加上整體科技業庫存調整近尾聲，多數認為，明年有近雙位數成長空間。且觀察全球央行可望持續實施貨幣寬鬆政策，在此情況下，總體經濟仍有一定支撐。

在選股策略上，周俊宏表示，科技股仍為主要布局重點，隨著 AI、IOT、HPC、5G 等產業興起，有望帶動 IC 設計整體族群上漲，看好相關類股長線表現。同時，也持續尋找食品、進口替代、多鏡頭與生技等未來展望佳產業布局機會。在挑選指標上，以 7 月營收佳、Q3 展望正面、具轉機性為挑選要點。

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