〈達爾擬買敦南〉擬溢價3成斥133億元收購敦南全數股權

敦南 (5305-TW) 今 (9) 日召開重大訊息宣布，董事會通過與美商達爾科技 (Diodes) 簽署股份轉讓契約議案，擬以每股新台幣 42.5 元，對價取得敦南在外股份，總交易金額為 4.28 億美元(約新台幣 133 億元)，若依本周四敦南收盤價 32.1 元計算，達爾科技收購敦南股權，溢價幅度達 32.4%。

敦南表示，目前持有達爾 15.3% 的股權，達爾原本就是敦南的客戶，8 日經董事會通過，將與達爾簽署股份轉換契約議案，達爾將在台灣設立一間直接或間接 100% 持股的子公司，並由該台灣子公司以新台幣每股 42.5 元，對價取得敦南全部流通在外股份，總交易金額 4.28 億美元 (約新台幣 133 億元)，若依周四敦南收盤價 32.1 元計算，溢價幅度約 32.4%。

敦南表示，雙方合作將能擴大在消費性電子、電腦、通訊、工業及汽車市場等合作面相，並提升營運效率、降低生產成本。

敦南日前也公告第 2 季營收 28.69 億元，季增 9.3%、年減 14.5%，毛利率 23.9%，季減 0.4 個百分點、年減 4.65 個百分點，營益率 3.03%，季減 1.5 個百分點、年減 9.2 個百分點；稅後純益 1.42 億元，季減 4.7%、年減 31.1%，每股純益 0.45 元。

敦南上半年營收 54.93 億元，年減 9.1%，毛利率 23.7%，年減 3.91 個百分點，營益率 3.75%，年減 6.6 個百分點，稅後純益 2.91 億元，年減 2.3%，每股純益 0.93 元。

敦南日前也公布 7 月合併營收達 9.44 億元，月減 5.01%、年減 16.24%，累計今年前 7 月合併營收 64.36 億元，年減 10.2%。