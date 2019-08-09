〈達爾擬買敦南〉將成達爾在台子公司 最快明年4月下市

敦南 (5305-TW) 今 (9) 日召開重大訊息，宣布將與美商達爾科技簽署股份轉讓契約議案，達爾將斥 133 億元以子公司間接取得敦南全數股權，屆時敦南將成達爾在台子公司，敦南也預計於 11 月舉行股東臨時會，交易案預計明年 4 月完成，隨後就下市並撤銷公開發行。

敦南總經理李朝福表示，股份轉換契約雖已獲雙方董事會通過，但仍需取得敦南股東決議，預計 11 月股東臨時會通過後，交易案明年 4 月完成，屆時敦南將下市並撤銷公開發行，成為美商達爾在台灣的子公司。

達爾執行長盧克修表示，敦南與達爾之間具互補性的產品，可望進一步拓展亞洲市場，並擴大布局應用市場，期待透過這次合併，在 2025 年達到 25 億美元營收，及 10 億美元毛利目標。

李朝福表示，與達爾的合作案通過後，將進一步推升敦南產能利用率，敦南去年第 3 季啟動擴產，但受美中貿易戰影響，目前產能利用率約 5 成，其中 6 代晶圓廠月產能約 2.6-2.8 萬片。

在成為達爾子公司後，李朝福表示，目前經營團隊、2800 名員工都不會受到影響，僅股票會在交易案完成後下市。

面對美中貿易戰延燒，李朝福表示，下半年營運仍保守看待，本季產品出貨將持平第 2 季或小幅成長，但第 4 季仍不明朗，目前看到客戶庫存消化已差不多，訂單能見度達 9 月份。