台股盤前─H2電子業仍強勢 分析師：這個類股會聚焦一個月

台北股市今 (12) 日開盤後仍持續有上市櫃公司的 7 月營收及上年財報陸續公布，在包括大立光 (3008TW)、台郡 (6269-TW)、玉晶光 (3406-TW) 等蘋果供應鏈年現 7 月營收躍升的走勢之下，眼見一波電子類股的下半年旺季格局將出線引導台股，但量能是台股的一大重要關鍵。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，本波段的台北股市呈現無量反彈，KD 指標在低檔黃金交叉，有助於台股的多方攻堅力道，但量能如不出，勢將造成台股的另一波下探年線走勢，不得不特別留意；目前類股最值得留意的是 5G 及網通概念股。

對於大立光等蘋果供應鏈發布的 7 月營收表現，證券分析師張陳浩指出，大立光的 7 月營收表現在預期之上，而且在目前的美國蘋果公司營運的占比上，軟體及服務的營收已明顯攀升，未來蘋果手機仍將續維持高價的銷售格局，對於「果粉」而言，早已習慣此一產品等高價位，在下半年銷售上不致出現大幅的下滑走勢，也不會像市場想像的那麼糟。

就目前，蘋果供應鏈廠商盤點所接獲的相關訂單數量，業者指出，今年蘋果對 iPhone 銷售具高度企圖心 (Aggressive)，目前已可見到 9-11 月訂單，逐月都較去年同期成長，其中 10 月訂單預估量，更較去年同月成長高達 37.5%，

就近期台股的主流類股形成來看，張陳浩說，在包括大立光等蘋果概念股營收一一揭露之後，未來一個月，台股可望以蘋果概念股為市場的重要多頭指標類股，並引導電子股走強走勢。

證券分析師黃漢成說，台股目前不排除下探加權股價指數 10180 的波段低點支撐等於為台股打出第 2 隻腳，但看好業績股如光罩 (2338-TW)、嘉澤 (3533-TW) 緯穎 (6669-TW) 的股價表現。

就上周六早晨美股收盤指數來看，道瓊指數下跌 90.75 點，或 0.34%，收 26287.44 點。那斯達克指數下跌 80.02 點，或 1.00%，收 7959.14 點。標普 500 指數下跌 19.44 點，或 0.66%，收 2918.65 點。費城半導體指數下跌 26.92 點，或 1.81%，收 1464.34 點。

其中，尖牙股 (FAANG) 集體收低。蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.82%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.43%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.38%；臉書 (FB-US) 下跌 1.21%；Netflix (NFLX-US) 下跌 2.21%。9 日華為召開 2019 開發者大會，華為發布了自行開發的作業系統鴻蒙 OS (HarmonyOS)，外界預料將可能削弱谷歌 Android 主導地位 ，拖累谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.43%。

就台北股市休市期間台北股市等重大消息來看，PCB 廠華通 (2313-TW) 第 2 季在華為高階手機板大力拉貨挹注下，營運表現亮眼，第 2 季稅後純益 5.93 億元，季增 88.44%，年增 19.1%，每股純益 0.5 元，上半年稅後純益 9.07 億元，年減 7.37%，每股純益 0.76 元，第 2 季單季與上半年稅後純益表現，雙雙優於法人預期。華通對第 3 季看法樂觀，法人估，營收可望維持去年同期水準 147.35 億元，較第 2 季成長 22%。

消息報導，因兩岸車市大環境低迷，納智捷自主品牌兩岸車型銷售台數表現未如預期，拖累裕隆汽車（2201-TW）上半年財報出現罕見的赤字，裕隆也順勢宣布啟動自主品牌事業轉型計畫。裕隆 10 日公布第 2 季財報，第 2 季合併營收 210.22 億元，稅後淨損 11.91 億元，每股稅後淨損 0.77 元；累計上半年合併營收 412.59 億元，稅後淨損 9.37 億元，每股稅後淨損 0.62 元。

另裕隆集團的中華汽車（2204-TW）也因受華創車電及裕隆汽車認列資產減損影響，造成中華車上半年合併稅前盈餘下滑至 4.84 億元，每股純益約 0.01 元。