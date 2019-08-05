大立光7月營收達54億元 創10個月來新高 優市場預期 8月將再走升

股王大立光 (3008-TW) 今 (5) 日公布 7 月營收 54.73 億元，創 10 個月來新高，月增 34.29%，年增 3.03%；大立光重要客戶的新機種鏡頭產品， 7 月已開始出貨，目前來看，8 月營收可望優於 7 月。

大立光 7 月出貨產品結構中，1000 萬畫素以上鏡頭組占比 50-60%，800 萬畫素鏡頭產品占比 10-20%，2000 萬畫素以上產品占比，已提高 20-30%，其他產品則在 10% 內。

大立光 2019 年 1-7 月累計營收 293.77 億元，年增 10.92%；去年盈餘每股擬配發 68 元現金股利，合計將發出 91.22 億元股利，預計明 (6) 日除息，除息參考價為 3807 元，此價位區也是 6 月下旬以來的波段低點。

大立光執行長林恩平在先前法說會時表示，7 月營收會比 6 月好，產能滿載；但在蘋果新 iPhone 發表前，川普再出重拳，宣布自 9 月 1 日起將針對大陸輸美的包括智慧手機、筆電等商品課徵 10% 關稅，引發市場對蘋果產品銷售的擔憂，造成包括大立光在內等台股相關蘋果概念股股價下跌。

對於大立光今天發布的 7 月營收表現，證券分析師張陳浩指出，7 月表現優於預期，隨著蘋果軟體及服務營收加快攀升，未來蘋果手機仍將續維持高價銷售格局，消費者也慢慢接受，預期下半年銷售上將不致出現大幅下滑走勢，也不會像市場想像的那麼糟。

就台股的主流類股來看，張陳浩說，目前大立光等蘋果概念股營收一一揭露後，未來 1 個月，台股可望以蘋果概念股為市場重要多頭指標類股，引導電子股走勢。

美系外資今天發表報告指出，光學產業未來高成長動能，來自將使用 7P-8P 的鏡頭、感測元件將擴充至 6400 萬畫素、甚至到 1.08 億畫素，鏡頭精密度要求將持續提升，推升光學產業與及單價 (ASP) 成長，成長態勢未來 2-3 年將維持不變，對於大立光的評等為「加碼」，但目標價則由 5300 元調降為 5200 元。

大立光股價今日早盤以 3900 元紅盤開出，一度拉升至 3970 元，再度挑戰季線， 終場收在 3,875 元，下跌 15 元，跌幅 0.38%，成交 831 張，股價已跌破所有均線支撐。