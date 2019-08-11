南港輪胎Q2純益年增1.9倍 每股賺0.48元 近3年新高

輪胎大廠南港輪胎 (2101-TW) 公告第 2 季財報，受惠新品量產，營運動能增溫，加上傳統旺季來臨，第 2 季稅後純益 3.81 億元，季增 76.39%，年增 1.91 倍，每股純益 0.48 元，創近 3 年單季新高。上半年稅後純益 5.98 億元，年增 2.7 倍，每股純益 0.74 元，為近 3 年同期新高。

南港輪胎第 2 季合併營收 30.93 億元，季增 13.17％，年增 0.65%，毛利率 21.32%，季增 3.88 個百分點，年增 4.46 個百分點，營益率 9.85%，季增 4.49 個百分點，年增 3.32 個百分點；稅後純益 3.81 億元，季增 76.39%，年增 1.91 倍，每股純益 0.48 元。

南港輪胎上半年合併營收 58.25 億元，年增 7.2%，毛利率 19.49%，年增 3.26 個百分點，營益率 7.75%，年增 2.7 個百分點；稅後純益 5.98 億元，年增 2.7 倍，每股純益 0.74 元。

南港目前自有品牌外銷與代工比重，分別為 7 成與 3 成，在兩者產業環境均轉佳之下，加上產品組合調整，且推出新防爆胎、電動車胎等利基型新品助攻，帶動南港今年第 1 季稅後純益較去年成長 6 倍，每股純益 0.27 元，光首季單季就賺贏去年全年。

而第 2 季在新品開始量產之下，營運動能持續增溫，加上第 2、3 季適逢傳統旺季，使第 2 季純益較上季大增 76%，下半年營運也可望優於上半年。法人預估，南港今年 EPS 有機會創近 8 年來新高。