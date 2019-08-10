〈熱門股〉穩懋7月營收創高 股價周漲9%

砷化鎵族群 7 月營收亮眼，其中穩懋 (3105-TW) 首破 20 億元大關，創單月歷史新高紀錄，推升本周股價強勁，周漲 9.16%，全新 (2455-TW)7 月營收也創下近 3 年單月新高，本周股價也強勢大漲。

穩懋 7 月營收突破 20 億元大關，達 20.05 億元，月增 12.83 %、年增 44.03%，累計今年前 7 月合併營收 100.67 億元，年減 3.41%。

展望本季，穩懋表示，手機品牌廠將在本季推出新機，推升功率放大器 (PA) 需求成長，基礎設施方面，目前也維持供需良好狀態，目前持續朝 4G+5G 策略布局，預期本季營收可望季增 3 成以上。

穩懋副總經理陳舜平日前法說會時表示，去年營運高峰落在第 2 季，但今年受全球政經局勢變化，預估營運高峰將落在本季，至於年初訂定的擴產計畫，目前產能利用率達 8 成。

全新 7 月合併營收達 2.47 億元，月增 19.78 %、年增 63.73%，創下 3 年多來單月新高，累計今年前 7 月合併營收 13.37 億元，年增 5.58%。

展望下半年，全新指出，第 3 季手機品牌將陸續推出新機，預期能帶動相關供應鏈的動能成長，包含射頻元件 (RF) 等手機產品關鍵零件成長動能強勁，而其他包含 5G、Wi-Fi 6、車聯網業務，將依客戶需求持續調整。

穩懋歷史走勢圖