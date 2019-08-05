砷化鎵產業7月營收創高 穩懋站上20億元年增逾4成

砷化鎵族群穩懋 (3105-TW)、全新 (2455-TW) 今(5) 日公布 7 月合併營收，穩懋突破 20 億大關，達 20.05 億元，月增 12.83 %、年增 44.03%，創下單月歷史新高，全新 7 月營收達 2.47 億元，月增 19.78 %、年增 63.73%，同樣創 3 年多來新高。

穩懋 7 月營收首度突破 20 億元大關，達 20.05 億元，月增 12.83 %、年增 44.03%，累計今年前 7 月合併營收 100.67 億元，年減 3.41%。

展望本季，穩懋表示，隨著手機品牌廠將在本季推出新機，部分客戶提前拉貨準備，推升手機功率放大器 (PA) 需求成長，預期動能將延續至本季，而基礎設施方面，目前也維持在供需良好狀態，目前持續朝 4G+5G 策略布局，預期本季營收可望季增 3 成以上。

陳舜平表示，去年營運高峰落在第 2 季，但今年受全球政經局勢變化，預估營運高峰將落在本季，至於年初訂定的擴產計畫，已在第 2 季底達成每月生產 36000 片目標，目前產能利用率達 8 成，至於是否繼續擴產，後續將依客戶需求調整。

全新 7 月合併營收達 2.47 億元，月增 19.78 %、年增 63.73%，創下 3 年多來單月新高，累計今年前 7 月合併營收 13.37 億元，年增 5.58%。

展望下半年，全新指出，第 3 季手機品牌將陸續推出新機，預期能帶動相關供應鏈的動能成長，包含射頻元件 (RF) 等手機產品關鍵零件成長動能強勁，而其他包含 5G、Wi-Fi 6、車聯網業務，將隨著客戶需求持續調整優化。