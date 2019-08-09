〈達爾擬買敦南〉入主敦南意在擴大產線調整 增加非中國生產基地比重

敦南 (5305-TW) 今 (9) 日召開重大訊息，將與達爾科技簽署股份轉讓契約，屆時敦南將成達爾 100% 持股子公司，據悉，達爾入主敦南，主要是為因應美中貿易戰，擴大非中國生產基地，同時敦南也能藉此提升技術與產能利用率。

美中貿易戰戰火持續升級，美國宣布 9 月 1 日起對中輸美剩餘 3000 萬商品加徵 10% 關稅，幾乎涵蓋所有消費性電子產品，對國際大廠而言，若非自行吸收關稅成本，則必須調整生產基地。

目前，達爾在中國上海、成都等地皆有設廠，看上敦南在台灣基隆、新竹等地的生產基地，因此才有這次的入主案。

敦南成立於 1990 年，逾 8 成營收來自於分離式元件及類比 IC 等綠色節能產品，同時也是全球交流轉直流電橋式整流器最大供應商，市占率高達 22-24%。

敦南總經理李朝福表示，雙方合作將有互補效果，敦南產品可協助達爾拓展亞洲市場及價格敏感度高的應用市場，此外，未來敦南的晶圓級封裝廠也可直接承接達爾的訂單，提升敦南產能利用率。

敦南去年第 3 季就已擴產，但受美中貿易戰影響，打亂整體計畫，目前產能利用率約 5 成，其中 6 代晶圓廠，月產能約 2.6-2.8 萬片。

達爾目前在台灣持有德微 (3675-TW) 51.07% 股權，法人預期，未來達爾在全球布局上，將透過敦南、德微、亞昕 (5213-TW) 等在台灣的生產基地生產銷美產品，避免關稅成本增加，同時持續擴大布局中國、其他地區的市場。