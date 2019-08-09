聚碩Q2純益首破億元創高 上半年EPS 1.46元歷史次高

聚碩 (6112-TW) 今 (9) 日公告第 2 季財報，稅後純益 1.02 億元創下新高，季增 34.6%、季增年增 39.1%，每股純益 0.84 元則為次高；上半年稅後純益 1.78 億元，年增 13%，每股純益 1.46 元，法人估，在運算儲存需求持穩成長、台商回流商機帶動下，聚碩全年營收獲利可望延續上半年的雙位數年增表現。

聚碩第 2 季營收 31.79 億元，季增 7.1%、年增 12.6%；毛利率 10.4%、月增 1.04 個百分點、年增 1.54 個百分點；營益率 3.79%，季增 0.64 個百分點、年增 0.32 個百分點；稅後純益 1.02 億元，季增 34.6%、年增 39.1%，每股純益 0.84 元。

聚碩上半年營收 61.46 億元，年增 11.1%、毛利率 9.9%，年增 0.74 個百分點、營益率 4.56%，年增 0.81 個百分點、稅後純益 1.78 億元，年增 13%，每股純益 1.46 元。

聚碩表示，今年第 2 季儲存受惠雲端需求強勁，帶動儲存運算應用成長，且除了一般企業資料中心外，也打進電信客戶，推升純益創高，只是每股純益受到股本膨脹的影響，僅為歷史次高。

展望下半年，公司也看好台商因應貿易戰，無論是回流設廠，或是加碼擴產，也可望帶動資訊服務商機，加上雲端運算需求依舊強勁，法人估，下半年可望延續上半年的動能，全年營收獲利均可望年增雙位數。

以聚碩上半年各應用營收占比來看，網路相關占約 3 成、運算產品近 4 成、工具產品也約 3 成。