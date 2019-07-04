鮮活果汁Q2營收突破10億元創高 Q3將續增

鮮活果汁 - KY(1256-TW) 今 (4) 日公布 6 月營收 3.64 億元，與上月營收持平，但營收在第 2 季提前以 10.43 億元改寫單季新高，隨著第 3 季進入飲料市場旺季，鮮活可望連 2 季營收改寫新高紀錄。

鮮活果汁 6 月營收為 3.64 億元，較上月減少 0.04%，年增 11.6%，第 2 季營收 10.43 億元，季增 51.79%，年增 11.58%，累計今年前 6 月營收為 17.29 億元，年增 5.79%。

法人指出，鮮活果汁第 2 季營收衝破 10 億元，改寫新高，第 3 季傳統飲料旺季到來，營收將再創新高。

鮮活果汁主管表示，憑藉優異的產品研發實力，立足中國市場，已投入多年多項核心技術，也跨足植物蛋白飲及咖啡淬取液等非果汁類產品研發，有助推升飲品淡季表現；在新產能擴建部份，下半年起新廠將陸續投產，總產能將提升至 9.5 萬噸，中長期營運表現可望維持穩健成長。

鮮活果汁在擴建新產能部份，廣東與天津的自建生產廠，都將在今年 10 月完成新建廠房及購置機器設備，年總產能可望提升至 9.5 萬噸，擴產完成將挹注今年成長動能增加 26.66%，鮮活果汁最早投入的華東昆山廠，增建自動倉儲系統，也在今年上半年完工啟用，有助經營效率提高。

鮮活今年首季稅後純益 9083 萬元，季增 56.6%，年增 39.24% 每，股純益達 2.96 元。鮮活今日股價以 198.5 元作收，上漲 1.5 元，也創 4 年來新高價位。