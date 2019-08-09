台股萬點但證交稅收持續衰退 前7月低於500億 年減幅逾2成

財政部今 (9) 日公布 7 月稅收，儘管台股持續站穩萬點，但證交稅仍較去年縮水，單月稅收 83 億元、年減 13.9%；前 7 月證交稅收僅 494 億元，年減 21.3%，在成交量下滑、基期偏高兩大因素衝擊下，預估今年證交稅收衰退恐成定局。

資料顯示，今年前 7 月證交稅實徵淨額 494 億元，占年度預算數比率僅 43%，以此態勢研判，證交稅收今年預算數恐難達標，稅收也將較去年減少。

綜所稅部分，去年實施的稅制優化方案，調高四大扣除額帶動全民有感減稅，但也讓綜所稅稅收減少，7 月實徵淨額共 108 億元，較去年同期減少 132 億元、年減幅高達 55%；累計前 7 月稅收 3299 億元，較去年減少 4.3%。

官員解釋，7 月綜所稅大幅衰退主要是優化稅制方案，使得申報稅額減少、退稅金額增加，加上盈餘分配所得扣繳稅款稅款減少、入帳時間差異，使得綜所稅收衰退。

營所稅部分，單月實徵淨額 27 億元，較去年同期減少 8 億元、年減 23.5%，主因是大額退稅增加所致；累計前 7 月實徵淨額 3961 億元，年增 12.1%，官員說，主因包括實施所得稅制優化方案，將營利事業所得稅稅率從 17% 調高至 20%，帶動去年結算申報稅額增加。

值得注意的是，土增稅單月實徵淨額共 88 億元，較去年同期增加 10.1%；累計 前 7 月實徵淨額 575 億元，年增 5.5%。

官員表示，7 月土增稅年增 1 成，主要是單有 5 大案稅款入帳，加上房地交易徵起件數增加，帶動土增稅成長，研判應與這波台商回流，台商回台尋覓廠辦帶動土地交易增加所致。

展望後市，官員分析，今年因所得稅制優化方案導致綜所稅減少，證交稅則因成交量萎縮壓縮稅收，加上貨物稅減免，預估今年稅收雖可望達預算數，但可能較去年呈現持平，頂多小幅成長。

根據財政部統計，7 月實徵淨額 1501 億元，較去年同期減少 8.1%，累計前 7 月實徵淨額 1 .51 兆，年增 1.3%。