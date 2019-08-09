美國公布數據 8月前中國少量進口美國農產品

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2019年8月9號12點10分

美國政府週四 (8 日) 公布數據顯示，中美貿易緊張情勢最新升級之前，中國上週購買了少量美國黃豆、小麥、高粱和豬肉。

中國商務部本週二表示，中國相關企業暫停新的美國農產品採購。這也代表，此批農產料為近期最後一波美國向中國出口的農產品。

依美國農業部每週公布數據，截至 8 月 1 日當週，中國購買了 6 萬噸小麥、5 萬噸高粱和 1350 噸豬肉。另外，中國也新採購約 71200 噸黃豆。

在華盛頓威脅 9 月 1 日向 3000 億美元中國商品，課徵 10% 關稅之後，貿易戰已進一步升級。隨著人民幣貶值破 7，美國財政部將中國列為「匯率操縱國」。

AgResource Co. 總裁 Dan Basse 表示，由於政府禁令，中國民間買家將不會採購任何美國農產品。這將是最後一批銷售，未來必須中美貿易協商解凍，或有其他變動，才可能有新的買盤。

這批銷售相較於貿易戰之前的通常採購量，僅是其中一小部分。這些採購發生時間，美中高級官員正準備展開最近的一輪貿易談判。

受 1 年多來貿易戰影響，根據美國農業部的估計，預計美國農民將在 8 月 31 日結束的銷售年度中，留下超過 10 億蒲式耳的新高庫存，是去年 4.38 億蒲式耳的兩倍以上。

由於美中貿易戰波及農產品出口，川普政府允諾，向農民補助 2 年 280 億美元。

美國黃豆出口委員會執行長 Jim Sutter 表示，美方正開拓中國以外的新市場，鎖定歐洲、東南亞新興地區、埃及、孟加拉及巴基斯坦。

美國黃豆及玉米期貨，週四在芝加哥期貨交易所收漲，最活躍的黃豆期貨收漲 16-1/4 美分，或 2%，收於每蒲式耳 8.83 美元。最活躍的玉米期貨收漲 4-1/4 美分，或 1.6%，至每蒲式耳 4.18-1/4 美元。