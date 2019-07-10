岱稜下半年旺季需求發酵 新產能全數到位備戰

真空蒸鍍薄膜廠岱稜 (3303-TW) 先前投入新增生產線，將在 9 月全部到位，隨著市場需求增加，今年下半年營收將超越上半年 12.09 億元，全年營收可望締造歷史新高。

岱稜今 (10) 公布 6 月營收為 2.17 億元，月增 8.32%，年增率 15.32%，為今年各月分中，營收年成長最大的單月，第 2 季營收 6.18 億元，季增 4.67%，年增率 6.26%，累計上半年的 12.09 億元，年增率 6.18%，下半年為市場需求旺季，2019 年岱稜全年營收可望締造歷史新高。

岱稜主管指出，目前訂單能見度為 2-3 周，且因市場需求、出貨旺月落點在 8 、9 及 10 月，目前仍難確認下半年月與季的營收高峰落點，但由於先前投入擴充的新增生產線，將在 9 月全部到位，下半年因應需求的擴張無虞。

岱稜第 1 季營收 5.91 億元，年增 6.11%，創 5 年來同期新高，毛利率 26.46%，季增 1.68 個百分點，年增 1.54 個百分點，稅後純益 4590 萬元，年增 28.03%，每股純益為 0.49 元。

岱稜今年加碼投資台灣，已獲經濟部投資臺灣事務所「歡迎臺商回臺投資行動方案」核准擴充投資，預計增加投資金額為 8 億元，將在台南麻豆新建高效能智慧化產線與倉庫，致力開發節能環保材料。