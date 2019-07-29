受惠有利匯率 岱稜Q2毛利率將創11季新高 下半年成長佳

真空蒸鍍薄膜廠岱稜 (3303-TW) 先前投入新增生產線，將在 9 月全部到位，隨著市場需求增加，今年下半年營收將超越上半年 12.09 億元，全年將超越去年的 24.88 億元，在第 2 季有利匯率走勢帶動下，上半年每股純益將上看 1.1 元。

岱稜 6 月營收為 2.17 億元，月增 8.32%，年增率 15.32%，是今年營收年成長最大的月份，第 2 季營收 6.18 億元，季增 4.67%，年增 6.26%，累計上半年營收 12.09 億元，年增 6.18%，法人估，岱稜第 2 季毛利率將優於首季 26.46%，創 11 季以來新高，每股純益也將超越 0.5 元，優於首季表現，上半年每股純益將超越 1.1 元。

岱稜主管指出，目前訂單能見度為 2-3 周，在市場需求帶動、出貨旺月落點將在 8 、9 及 10 月，目前仍難確認下半年月與季的營收高峰落點，但由於先前投入擴充的新增生產線，將在 9 月全部到位，下半年在客戶需求擴張帶動下，法人估，岱稜下半年營收將明顯優於上半年，全年將超越去年 24.88 億元。

岱稜今年加碼投資台灣，已獲經濟部投資臺灣事務所「歡迎臺商回臺投資行動方案」核准擴充投資，預計增加投資金額 8 億元，將在台南麻豆新建高效能智慧化產線與倉庫，致力開發節能環保材料。