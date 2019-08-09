佳世達強化集團規模 斥22億元取得聚碩、勝品35%股權

佳世達 (2352-TW) 今 (9) 公告，將分別斥資 18.15 億元、3.85 億元，各取得資訊服務商聚碩 (6112-TW)、安控業者勝品(6556-TW) 35% 股權，未來也將入主董事會，強化軟硬體整合及產品線布局。

佳世達今日公告，參與聚碩私募，將斥資 18.15 億元，取得聚碩 6.6 萬張或約 35% 的股權，每股交易價格 27.5 元，若以聚碩昨日收盤價 33.25 元計算，折價約 17%，這也是佳世達首次併購年營收超過百億元的公司。

佳世達表示，企業數位轉型是趨勢，將帶動軟硬整合服務需求大增，而聚碩主要代理 Cisco、Dell、IBM、Oracle、Redhat、SAP 等 40 多家 ICT 品牌，透過雙方合作，可以拓站從雲到端、軟硬整合的智能方案，未來也將鎖定智慧製造、智能服務等市場。

除了聚碩，佳世達也公告，將斥資 1.73 億元，參與勝品私募，預計將取得 5750 張或 20% 股權，每股交易金額 30 元，以勝品昨收價 46.75 元計算，折價約 35.8%。

此外，佳世達還將透過 2 家子公司，以總金額不高於 2.12 億元，購買勝品 4250 張普通股，總計佳世達持股勝品將達 1 萬張或約 35%，據悉，佳世達併購勝品，目的是為了強化 IP Cam 的產品線。

佳世達表示，聚碩、勝品 8 月下旬就可開始認列營收，未來也將入主董事會，加強各方合作，從製造、模組、通訊、系統整合及維運，持續擴大聯合艦隊規模。