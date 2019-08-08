從存股到基金 永豐金證券推廣樂活退休「豐富人生」

退休議題延燒，永豐金證券投入推廣退休理財知識，七月份攜手理財專家連續舉辦主題講座暢談退休理財規劃，永豐金證券表示，傳統保守的存錢方式難以對抗通膨壓力，要達到財富自由樂活退休的關鍵包括時間的累積、投資工具挑選以及遵守投資紀律，不論是存股、債券、還是定時定額共同基金，都是適合長期投資累積退休準備金的工具。

根據內政部公布的統計，國人平均壽命已達 80.4 歲，其中男性 77.3 歲、女性 83.7 歲，永豐金證券總經理江偉源表示，長壽與高齡化的社會形態已經到來，退休準備需求殷切，「豐富人生」第三季以樂活退休為主題，希望發揮財富管理券商的核心專業，提醒更多投資人正視退休理財的必要性與迫切性，在面對高齡化的人口趨勢中，與客戶一起追求更好的未來。

永豐金證券表示，樂活退休除了基本的生活開銷，更可以擁有休閒興趣娛樂享受退休後的第二人生，再加上醫療照顧的準備，理財計劃要儘早啟動，並隨著年齡及風險承受的不同適時調整，從積極累積財富，到退休後轉為保守穩健的配息收入，在理財工具的運用中，包括基金、存股、以及債券投資等，都是執行退休理財的工具。

永豐金證券並邀請「基金教母」蕭碧燕老師在全台北中南三地舉辦主題講座分享樂活退休理財規劃，以其豐富推廣定時定額投資術的經驗，帶領投資人認識自己的風險屬性及投資習慣，並經由現場雙向互動，引領與會來賓思考資產配置的實務機會與問題、投資多元雜幣要考慮的風險、以及停損停利對於退休這類長期投資計劃可能帶來的報酬率影響，現場反應熱烈吸引 350 位客戶參與。

江偉源表示，永豐金證券財富管理發展成果獲得許多專業評鑑的肯定，在營運上積極打造成為具財富管理特色的數位科技品牌券商，並以企業永續願景在今年啟動「豐富人生」計劃，今年前兩季主題「食在安心」、「陽光活力」訴求健康養生，第三季聚焦兒童與退休兩大議題，並以喜憨兒烘焙屋餐盒與客戶串起對社會的關懷，與客戶共同打造美好的豐富人生。