〈群益期貨〉為什麼一般人都賺不到大行情，談策略思維

要賺到大行情，要具足很多的條件。首先要看對邊，也就是行情分析要對；其次要有積極的策略，建立較具攻擊性的部位，對於部位要敢抱、敢看，能夠飄，想辦法讓價格飄離成本區，會有更好的心態。

行情分析，分析要對，其實也沒有想像中那麼難。邏輯與歷史的應用恰當，判定出現大行情發生的可能性，終歸來說，「慣性」兩個字而已。

有些人看行情很靠感覺，似乎是偏向一種意境，但事實上感覺還是可以試圖「量化」的，這樣就更具有說服力，而且可以驗證。

我們試圖以廣泛且不同的角度來看，漲的定義，從Ｋ線來說是低點不破低點，而高點頻破高點；從結構來說是強勢類股強者恆強，弱勢類股由弱轉強；從資產類別來看，資金走向由避險型資產轉向風險型資產，從 Beta 的角度是 Beta 高的表現比 Beta 低的表現更強，也就是領頭羊的概念。

例如美國四大指數中，費城半導體指數就具有領頭羊的角色，往往在多頭趨勢中，費城半導體表現相對較強，反之則是較偏空，在一定的基礎之上，都可予以量化。

有了更客觀的分析基礎，行情分析從「意」進化至「道」，圖像就會更加的清晰。但這也僅止於分析而已，該用什麼策略才能夠不「光說不練」，當中也會涉及很多心理層面的問題。

有了完整的分析，最後卻沒有出手，竟是敗在人性上，就可惜了前面所做的功課了，所以策略也有其重要性。

人性是一道不易跨越的坎，有些天生的贏家因為悟道，知道不能被坎給擋住，因此試圖越過那些阻礙人性的坎。

但一般人遇到了，難免會受到影響，改變並非那麼簡單，因此該培養策略思維，讓想法與執行之間的鴻溝可以縮小；想要賺大行情，從低門檻逐漸適應到高門檻的策略，也是不可或缺的一環。

舉一個比較實際的例子，聯準會啟動降息到川普對中國進口 3,000 億美元產品課徵 10% 關稅，我們發現了包括費半轉弱了、現貨市場量大下跌、期貨市場波動放大，量也放大了、新興市場貨幣貶值等，而最為重要的是美股跌破了 G20 後美股起漲點，行情似乎有風雨欲來之勢，當時建議客戶可以避險或投機角度，建立買進賣權 (Buy Put) 策略，之後行情真如預期下跌，卻發現很多客戶卻悔不當初，沒買 Put 的原因都敗在一個字 -「貴」。太貴了就是一道坎。

很多人都嫌房價高買不起，但換個角度，如果你是換屋族，準備賣掉舊房子買進新房子，這是一種「賣貴買貴」的行為，相對來說你可能還是覺得貴，但不會覺得那麼貴。

買進賣權 (Put) 就類似賣舊屋買新屋的概念，像最近波動率高，就真的很貴，但如果做 Put 空頭價差（買進一個賣權，再賣出一個更價外的賣權）就好比賣舊買新的概念，因為糾結於貴這道坎，你可能永遠不敢進場交易；轉換思維，這道坎過不了換另一道，選擇權策略可以解決一般客戶的心理障礙，沒有進場何來獲利。

如何避開散戶的四大通病「看對不敢做，看錯一直做，做對不敢看，做錯一直看」，策略思維是另一種，脫離散戶魔咒，轉換心境的方式。

群益期貨自媒體官網：https://media.capitalfutures.com.tw/index