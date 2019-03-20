東森草莓網攜手台灣樂天 打造台日港連線跨境美妝平台

跨境電商業者台灣樂天市場今 (20) 日宣布，攜手東森集團旗下香港美妝電商草莓網，打造台日港連線跨境美妝平台，而藉由此次合作，樂天市場也成為草莓網在台灣第一個合作的電商通路平台。

草莓網主打國際美妝全球直送，主要販售護膚、美妝、香水和頭髮護理等商品，旗下有超過 800 個品牌和 33000 種產品，由 16 個國家、155 個獨立供應商提供美妝產品，服務範圍涵蓋 200 多個國家，在進駐台灣電商平台後，東森草莓網樂天店上架商品達 2 萬件。

由於近年消費者對美妝越來越重視，據經濟部統計處指出，去年藥妝零售營業額上看 2000 億元，台灣樂天指出，美麗商機成長空間龐大，目前樂天市場站上「美妝」、「彩妝」和「保養」品項數超過數萬件、業績每年翻倍成長，占全站業績高達 20%。

而為了與其他平台做出差異化，台灣樂天也積極經營樂天點數生態圈，可橫跨樂天 Travel、Kobo、Pickup 等使用，消費者也可依不同比例兌換成日本樂天超級點數、OPEN POINT 和亞洲萬里通點數等多達 9 種點數兌換方式。

草莓網日前由東森購物以 10.6 億元收購，取得其 76% 股權，是東森集團搶進國際跨境電商市場的重要平台。