LiTV聯手信用卡祭優惠 二路並進搶攻影劇迷

追劇已成全民運動，LiTV 線上影視聯手銀行，推出卡友獨享優惠，二路並進搶攻影劇迷，8 月底「頻道全餐」首月只要 1 元，另外還有「豪華組合餐」買一送一，兩個月只要 299 元的破盤價。

根據資策會調查顯示，網友平均追劇時間以 1 到 2 小時佔最多約 25%，3 小時以上的重度使用者也有超過 5%，而且追劇時間還在持續上升；另一項報告也指出，20 到 24 歲的族群，有近 6 成都是在睡前追劇；另外，更有 20% 的男性網友有付費追劇的習慣。

LiTV 表示，為回饋用戶，特別與多家銀行進行信用卡專案合作，推出多種優惠方案，讓網友輕輕鬆鬆用信用卡來追劇，除了超划算的優惠價，也讓信用卡功能再升級。

LiTV 獨家與中國信託銀行聯合推出中信卡友優惠方案，針對經常收看新聞、綜藝節目、戲劇台的卡友，即日起至 8 月底「頻道全餐」首月只要 1 元，期滿續訂每季 488 元，另外 8 月底過後，還有好康優惠「頻道全餐」首季只要 199 元，「頻道全餐」包括第四台及 MOD 精選，400 台電視頻道涵蓋：熱門新聞、電影、戲劇、財經、生活、旅遊等等各類頻道任你看。

另外針對喜歡追劇的卡友，推出「豪華組合餐」首季只要 299 元，「豪華組合餐」除了電視頻道外，還有上萬部隨選影片，週週更新，免廣告免等待。

LiTV 表示，MasterCard 客戶也有專屬優惠，LiTV 與上海銀行及彰化銀行，推出了指定信用卡卡友優惠，凡是上海商銀「小小兵信用卡」及彰化銀行「My 樂現金回饋卡」的卡友，獨享「豪華組合餐」買一送一，兩個月只要 299 元的破盤價。