〈觀察〉三大因素影響 國銀對陸戒慎恐懼 曝險低於5成創新低

美中貿易戰情勢升溫、中國經濟成長放緩、加上兩岸關係凍結，讓銀行對於中國授信業務更加謹慎，金管會統計，截至今年第 2 季止，全體國銀對陸曝險餘額共 1.77 兆，占淨值比約 49.93%，創歷史新低。

美中貿易戰越演越烈，美國連番祭出高關稅制肘中國，傷及中國經濟成長動能，為避免遭掃到關稅颱風尾，包括台商在內等在陸設點的企業，連忙撤離中國市場避難，銀行也繃緊神經，緊盯對陸授信業務。

過去兩岸金融交流熱絡，銀行爭相前進中國設點、積極擴展授信業務，帶動銀行對陸曝險比重持續攀升，曝險占淨值比重攀升至 5 成以上，更有個別銀行因曝險比重持續增加，且數值高於市場平均被金管會盯上。

去年美中貿易戰開打以來，企業為避免遭美國高關稅波及，陸續轉移生產基地，將產能撤離中國市場避開高關稅政策，加上大陸經濟動能因貿易戰陷入放緩疑慮，銀行開始調降對陸曝險比重。

進一步觀察銀行對陸曝險情況，過去部分銀行對陸曝險占淨值比曾飆高至 8 成以上，但到了今年上半年曝險比重高達 8 成已不復見，而公股銀行對陸曝險比重更低於市場平均值，包括台銀、土銀、一銀、華銀、彰銀、台企銀等曝險比重占淨值比大多低於市場平均值，3 家公股銀曝險比重甚至低於 4 成。

公股銀主管表示，降低對中國授信曝險比重除了是因應中國經濟成長動能放緩外，另一原因在於，在兩岸關係急凍的當下，公股銀行對陸曝險容易被放大檢視，成為市場聚焦重點。

事實上，不只公股銀行嚴格控管對中國授信曝險，民營銀行近年來也積極調降對陸曝險，據統計，截至今年上半年為止，約近 6 成銀行對陸曝險比重持續下降，反映銀行對於中國市場的謹慎態度。