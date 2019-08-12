[表一9]台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

實際 代號 證券名稱 抽籤 發行性質 申購期間 承銷 承銷價 承銷價 主辦 申購 扣款日 迄08/08 日期 張數 (元) (元) 券商 張數 申購筆數 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5227 立凱-KY 08/09 第一現增 08/05-08/07 2790 12.00 12.00 第一金 01 08/08 76534 6185 幃翔 08/15 上櫃增資 08/09-08/13 1700 10.08 10.08 元富 01 08/14 3630 新鉅 08/16 上櫃增資 08/12-08/14 2125 82.80 82.80 第一金 01 08/15 備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。 2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售 有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認 購價款繳存截止日時，一併繳存。