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[表一9]台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

                                                                      實際
代號   證券名稱  抽籤  發行性質       申購期間      承銷  承銷價    承銷價  主辦     申購  扣款日   迄08/08
                 日期                               張數    (元)      (元)  券商     張數          申購筆數
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5227   立凱-KY   08/09 第一現增       08/05-08/07   2790   12.00     12.00  第一金     01  08/08      76534
6185   幃翔      08/15 上櫃增資       08/09-08/13   1700   10.08     10.08  元富       01  08/14
3630   新鉅      08/16 上櫃增資       08/12-08/14   2125   82.80     82.80  第一金     01  08/15

備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。

      2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售
        有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認
        購價款繳存截止日時，一併繳存。
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