〈英特磊法說〉聚焦砷化鎵、磷化銦搶5G商機 今年高峰落在Q4

英特磊 IET-KY(4971-TW) 今 (8) 日舉行法說會，展望下半年，董事長暨總經理高永中表示，將持續聚焦於砷化鎵、磷化銦產品線，前者將搭上 5G 商機， 20G 與 25G VCSEL 磊晶片將持續成長，後者則以 HBT(異質雙極性接面電晶體) 等磊晶片為主，預期今年旺季高峰將落在第 4 季。

高永中指出，傳統旺季落在第 3 季，5、6 月就可以看到訂單需求，今年則是到 7 月才看到客戶有需求，預期今年旺季高峰將落在第 4 季，上半年每股純益達 0.92 元，超過去年 1.42 元的一半，預期下半年仍可成長，全年營收將成長雙位數。

觀察第 2 季產品營收比重，高永中指出，砷化鎵占 42.9%、磷化銦占 44.6%、銻化鎵及其則占 12.5%，其中砷化鎵產品以 pHEMT(假晶高速電子移動電晶體) 居冠，特別是汽車防撞雷達晶片、VCSEL 則居次，磷化銦則以 HB、光通訊用的 PIN(移相開關二極體) 及 5G 通訊用的 APD(雪崩光電二極體)。

高永中進一步表示，本季 20G 與 25G VCSEL 磊晶片訂單持續成長，相關新產品需求亦增加，客戶在 RF(射頻元件) 高頻、高速 pHEMT 訂單也有復甦跡象，未來將持續保持產能最佳化，並提升生產效率及銷售額為目標。

高永中表示，今年磷化銦營收占比、銷售額明顯提升，隨著 5G 通訊發展、網通及光通訊產品 HBT、PIN 及 APD 磊晶片等需求，預期仍有成長空間，而下半年預計也將有手機品牌客戶發表 5G 概念機，但真正量產還需要時間。

銻化鎵產品方面，高永中表示，仍主要以國防軍用訂單為主，目前也取得新訂單，預計將持續與大廠合作研發，擴大在生物感測晶片的應用。

面對美中貿易戰，高永中表示，整體環境對科技公司仍存在不確定性，但今年產業狀況較去年健康，部分產品訂單規模已超越去年同期，預期下半年在產品動能持續帶動下，全年營收將有雙位數成長