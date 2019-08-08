〈MSCI調整〉台股權重雙降 外資恐撤離台股約350億 金管會信心喊話說免驚

明晟 MSCI 今 (8) 日進行季度調整，台股在新興市場與亞洲 (不含日本) 指數分別調降 0.27%、0.17%，金管會預估，台股資金估約流出 11 億美元 (折合新台幣約 350 億新台幣)，占外資持有市值約 0.26%，相較 5 月 MSCI 調整時資金流出 20 億美元 (折合新台幣約 620 億) 來得少，預期對台股影響有限。

金管會證期局副局長張振山表示，台股漲跌主要是受產業基本面與國際政經因素影響，且台股今天大漲 108 點，顯示 MSCI 指數影響有限。

明晟 (MSCI) 在台灣時間 8 日凌晨 5 時調降本季指數，台灣市場市值增加 0.03%，台股全球指數權重不變、亞洲 (日本除外)、新興市場指數權同步下降，分別下調 0.17 百分點、0.27 百分點，調整後權重分別為 1.28%、12.71% 及 10.71%。相關調整將在台灣時間 8 月 28 日收盤後生效。

張振山表示，台股 MSCI 新興市場與亞洲 (不含日本) 指數下調，主要是新興市場指數本季將沙烏地阿拉伯的成分股市值全部納入，加上中國 A 股市值也從 10% 提高至 15%。

張振山強調，台股漲跌主要與產業基本面、國際政經情勢有關，且台股今天大漲逾百點，顯示 MSCI 權重調整對於台股影響相對有限，金管會已成立專案小組，密切關注國際情勢，並即時提出相關因應措施。

證交所今日也出面喊話，強調資本市場表現反映景氣榮枯，本次台股市場權重雖微幅調降，但根據主計處資料，台灣第 2 季 GDP 成長概估約 2.41%，高於南韓的 2.1%、香港 0.6%，以及新加坡 0.1%，高居亞洲四小龍之冠。