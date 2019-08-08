【華冠投顧】台股反彈百點築底之路剛開始!內文分享看法!

陳武傑分析師

武傑關注個股: 4994 傳奇、4401 東隆興、3017 奇鋐、6168 宏齊、6230 超眾

台股盤勢分析:

父親節快樂

台北股市早盤小跌 - 2 點開出，隨後在 2330 台積電的領軍下，指數立即由黑翻紅；加權指數一度挑戰 10500 點，可惜賣壓轉強，指數高檔震盪，終場上漲 + 108 點作收，收在 10494 點，成交量 1233 億。

外資回心轉意，台股強攻 10500 點。今天加權指數在五日均線並沒有見到太多的空頭抵抗，讓指數一度見到 10500 點關卡；只是今天美中不足的地方在於籌碼『偏食』。台股強彈 + 108 點，但是光台積電就佔了 + 47 點，這樣的結構，並不是一個健康情況。延續我們昨的規劃… 8/6 的反轉紅 k 後，台股開始『築底』結構；因此目前短線的強彈，只是把打底的空間拉大。明天因為颱風接近，所以台股可能休市一天；等下周台股開市後，短線個股預計還是強弱分明，操作上切勿過度追價。



今天盤面上個股:

強勢的個股有:

3338 泰碩、3653 健策、6510 精測、3324 雙鴻、4968 立積、6683 雍智科… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

4967 十銓、1592 英瑞 KY、3551 世禾、6488 環球晶、5905 南仁湖、2707 晶華、4736 泰博… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。