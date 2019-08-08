【華冠投顧】國巨，利多漸呈現，若是『擴散三角』則將直接抵達此區！

近日，白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 表示，事實上，對於中美貿易問題，川普仍抱持著開放態度，且對於加徵的關稅也仍保有彈性的。這話也舒緩了目前『劍拔弩張』的緊張氣氛。由目前的情況來看，中、美雙方都有打持久戰的心理準備，而市場也普遍認為會是如此的演變。因此，就如我之前所述，貿易戰這議題反應在股市中，漸漸的會鈍化掉，隨後的漲跌因素，還是會回到經濟基本面上。

周三，川普推文曰，美國主要的經濟問題是出在 Fed 的貨幣緊縮上；若 Fed 可了解這個道理的話，那麼要與這些侵害我們利益的這些國家競爭時，要贏得勝利就會更加的輕鬆了。所以，Fed 應擴大降息幅度，才是正確的；我認為應該還要再降息三次才夠。而昨天川普對著記者說，這二天股市下跌也不是什麼大問題啦，跟我原先的預估比較，這跌幅還算小呢！市場的反應，應該更大才是。大家也放心啦！美股之後會飛的很高很高的。

以上這些情勢舒緩的消息，使得美、台股出現彈升。

台股今日持續上揚，依 08/07 之述『加權指數目前來到低檔大支撐區位置，上方初步目標暫看 10518-10613 之區間』今日來到 10500 最高，已漸逼近該區間，但來到此區仍有再次回檔之機，見下圖。

我們持續鎖定的標的『2327 國巨』，若依目前庫存問題已漸趨和緩，市場需求具回溫之跡象來看的話，預計在 08/26 除息之前，有續往上彈升之機。股價目前仍位居低檔徘徊，未來一周可關注 250.0--240.0 之支撐區，另外，若直接上揚，將可望在短期內抵達上方初步目標區。另外『2317 鴻海』，來到長期大支撐區之後，目前仍位居低檔整理，後市之推演軌跡，見下圖。

今日之走勢：



2327 國巨：

七月合併營收新台幣 33.8 億元，月增率 10.18%。該公司表示，客戶庫存歷經三個季度的去化，加上主動調節存貨，庫存問題預估已逐步的和緩，終端需求回溫狀況也漸露曙光。

2317 鴻海：

七月營收 3980 億元，月增 0.37%，連五個月正成長。預期，在新 iPhone 即將發布之際，有利於下半年營收表現。

作者：華冠投顧 葉良超 分析師